AI 2.0浪潮來襲 聚典資訊打造「會員新零售」

「聚典First CDP」 OMO數據整合專業解決方案獲業界好評

隨著AI 2.0浪潮的來臨，聚典資訊致力於開發零售客戶簡便易用的數據中心台-Ret[AI]ling Data® First CDP，目前已獲中大型客戶長年訂閱愛用，包括購物中心、便利生活、食品品牌、建築開發業者等。聚典具經驗數據顧問團隊與技術開發團隊，持續打造最適亞洲的零售行銷演算法， First CDP數據中臺包括3大特色，高精準：55+智能貼標分群群、最效率：AI生成開訊轉換36%、大覆蓋：全通路7渠道顧客溝通及成效展示平台。

數位時代來臨，巨量的資訊與數據在網路上流動，任何資訊都有可能影響消費者的決策。在這樣資訊爆炸的時代，消費者擁有了更多選擇，如何在巨量資訊中脫穎而出，將成為企業們的課題，因此企業勢必需要掌握屬於自己的會員數據湖。企業如何看見內部與外部資料中的優勢，精準找到客群並行銷，將會是這數位化時代的一大挑戰。

Ret[AI]ling Data® First CDP是一站式顧客數據平台，將線上與線下資料整合，從個人輪廓、網站行為到消費行為，可以一目瞭然消費者的購物旅途；聚典資訊也致力於ML/DL演算法及數據分析，結合企業本身的洞見，能有效地將顧客貼標分群，找到最適合的客群，進而達到精準行銷，並獲得更多有效的數據。

即使沒有數據與程式背景也容易上手，First CDP的功能都是no-code設計，簡易操作便能做出找到最適客群或行銷自動化劇本。在彙整線上數據與原有線下數據(POS機、Kiosk系統)後，First CDP可以AI智慧推薦最適客群，也可以結合企業內部的洞見，進行多條件分群，協助企業能找到最佳策略與資源分配。Ret[AI]ling Data® First CDP致力於讓數據說話，協助企業數位轉型，提供以下5項主要服務模組：

1站式數據呈現：將線上線下資料彙整至單一平台，並透過圖表分析與呈現，會員與商品的銷售狀況一眼就掌握。

7渠道全通路自動化行銷：依據AI推薦的最適客群或使用者所定義的客群，直接在同平台上進行電子郵件與簡訊的自動化投放；AI2.0base的no-code設計也讓無程式基礎的使用者能簡單設計各種生成式劇本，可達36%開訊息率高效傳達。

55+顧客行為智能貼標：從網站上的每個點擊到銷售的購買與運送，掌握顧客的購物旅程，將行為分析與貼標分群。

360度VIP顧客輪廓：360度全方位的顧客側寫，呈現單一顧客資料與網站、購物行為，以此進行VIP的個人化行銷。

無限推薦AI/ML模型：除了引入RFM模型，智慧調整貼標方式外，聚典也開發推薦模型，透過機器學習預測每個會員會購買的商品，為未來商品的銷售與行銷提供依據。統計並分析營運、顧客與網站行為三大面的數據，介面簡單易懂外，也具備強大功能性，配合AI模型便可讓企業輕鬆做到精準行銷與再行銷。

聚典資訊專注於實體零售數位轉型及智慧零售AI 與數據分析，由20年餘零售經驗的陳志祥領銜與具經驗的數據顧問們及科技部門團隊，協助企業使用First CDP完成零售數位轉型，並以各類AI解方，解決各公司的痛點。未來聚典會持續參與海內外展覽與活動，繼續發展推廣客戶成功經驗予國內及海外合作夥伴。今年6月15-17日在臺北圓山花博爭艷館，由巨思文化及台北市電腦公會所舉辦的【未來商務展x AI Taiwan】首次雙聯展，聚典資訊Retailing Data受邀參與盛會，是場商業解方大展 x AI產業創新嘉年華會，歡迎各界前往參觀。