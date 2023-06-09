友達光電獲得DEKRA德凱ASPICE CL2級認證

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，ASPICE已在汽車供應鏈中廣泛的被要求導入，而DEKRA德凱ASPICE和功能安全團隊目前是台灣最多車廠供應商合作取證的專家團隊，DEKRA德凱也秉持一站式服務理念，為汽車供應鏈提供包含ISO 26262 / IEC 61508 功能安全、ISO/SAE 21434 / SAE J3061 道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型等整合式解決方案，協助客戶智慧化的推動汽車產業轉型升級。

全球領先的面板大廠友達光電獲得DEKRA德凱ASPICE CL2級認證， 代表著友達光電的軟體發展及品質管控達到了國際領先水準，彰顯友達光電在開發車用智慧座艙的卓越實力。Automotive SPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination，簡稱ASPICE) 是「汽車產業的軟體流程改進和能力測定標準」，確保軟體與相關元件開發過程中的所有參與者都按照最先進的作業流程工作，並將產品風險降至最低。目前全球越來越多的車廠及供應商將Automotive SPICE作為對於軟體開發團隊研發能力的評價標準，ASPICE也是目前國際公認含金量最高的軟體發展「通行證」。

頒證儀式由友達光電執行長暨總經理柯富仁與DEKRA德凱集團董事會主席兼執行長Stan Zurkiewicz、亞太區總裁Mike Walsh等代表見證。DEKRA德凱集團董事會主席兼執行長Stan Zurkiewicz表示，DEKRA德凱致力於與全球客戶共同應對數位化挑戰，推動汽車行業轉型升級和可持續發展。早在2020年，DEKRA德凱就協助友達取得DEKRA ISO 26262汽車功能安全認證，此後DEKRA德凱持續與友達團隊並肩作戰，如今再次見證友達光電獲得DEKRA德凱的ASPICE CL2級認證，取得另一個階段的重要成就。

參與此次ASPICE專案的友達光電團隊與DEKRA德凱專家合影。圖／DEKRA提供

近年來隨著電動車、自駕車快速發展，友達開發FIDM Plus一體化顯示方案（Fully Integrated Display Module Plus），整合隱藏式鏡頭、IR感測器、環境光感測器及大尺寸內嵌式觸控，呈現智慧座艙平台的多屏共享連動、即時導航、情境安全、影音娛樂、遊戲互動及視訊會議等功能，達到全面的人機互動。此次DEKRA德凱專家針對FIDM Plus的控制軟體項目進行ASPICE VDA scope審核，認證其該產品在系統開發、軟體設計、管理水平等方面均超越業界標準。

友達光電智慧移動製造暨品質中心資深處長李錦裕表示，友達多年致力於技術升級與開發全方位的車用顯示器解決方案，透過友達專為座艙開發的FIDM Plus 一體化顯示方案，協助車用客戶為駕駛與乘客帶來更舒適安全的車內體驗外，也向全球展現未來汽車創新應用的各種無限可能。加上透過DEKRA德凱專家團隊的協助，先後取得ISO 26262以及ASPICE CL2 認證，突顯友達的智慧座艙方案不僅符合汽車供應鏈的要求，更是緊跟國際標準的要求。