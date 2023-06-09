2022 博世在台年營收成長強勁 達 339 億新台幣

全球科技及服務的領導廠商博世集團（Bosch），2022 年財務年度在台總營業額達新台幣 339 億（約 10 億 8 千萬歐元），較前一年成長 24%。台灣博世董事長暨執行董事石安德（Andreas Schmidt）表示：「博世 2022 年在台年營收再創新高，並已是連續六年達雙位數成長。過去一年主要由交通解決方案及消費 性產品事業群持續帶動營收成長。」縱使面臨經濟及市場環境逆風，台灣博世對於 2023 年業務發展保持審慎樂觀。期待掌握半導體、永續科技以及數位化等未來重 要領域的商機。

博世各事業群業績表現博世交通解決方案事業群在 2022 年仍為台灣博世營收占比之首。台灣博世長期倡議守護生命安全的車輛主動安全系統、摩托車防鎖死煞車系統（anti-lock braking system, ABS）為去年原廠汽車零件業務的主要成長動能。為了可進一步改善騎士在彎道煞車時的安全，博世去年在台灣推出摩托車穩定控制（motorcycle stability control, MSC）系統。在汽車零件售後市場領域，博世專業汽車維修站（Bosch Car Service）聯盟為台灣最大的歐系車獨立維修聯盟，提供汽車維修站經營者品 牌價值、創新科技及諮詢顧問等加值服務。2022 年也有更多維修站加入 BCS 聯盟，為台灣車主提供專業服務。博世亦持續耕耘感測科技領域，提供 MEMS（microelectromechanical systems）微機電感測器，滿足消費性電子需求。其慣性測量單元及加速度感測器可搭載至穿戴式裝置、聽戴式裝置和筆記型電腦中，提升其功能及使用者體驗。

工業科技事業群 2022 年在台業務發展與市場環境相符，隸屬博世集團的台灣博世力士樂引進自動化工業開放式平台 ctrlX AUTOMOATION，為台灣製造業者提供便利的遠端產線監控解決方案。例如，整合 ctrlX AUTOMOATION 及輕巧型伺服驅動器 ACS01，能使印刷及塗膠機台具備物聯網功能，進而推動智慧機械在台灣的進程。

隨著消費性市場在 2022 年的復甦，消費性產品事業群在台灣成長穩健。博世家電去年歡慶在台十周年。洗碗機需求上升，持續帶動博世家電營收成長。博世電動工具 2022 年推出「一袋搞定」系列活動，提供用戶續航力、相容性及耐用度全面提升的專業 18V 無線電動工具組合，進而提升工作效率。

博世的能源暨建築智能事業群的建築科技事業部去年在台表現強勁。博世長期致力於推廣智慧安防系統解決方案，陸續在不同產業的垂直應用有所斬獲，並成功取得來自半導體產業及政府部門的訂單。博世的安防攝影機搭載智慧影像分析解決方案，運用人工智慧科技，可針對突發及潛在狀況做出預測，協助晶圓廠升級智慧工廠。

博世積極投入台灣未來的重要領域。其中，半導體為台灣關鍵產業之一。博世於 2008 年在台灣成立 MEMS 微機電感測器銷售團隊。自此，博世陸續在台成立半導體研發、物流及採購相關部門，將自身定位為區域中心。石安德說：「從業務、物流、採購到研發，從消費性電子到汽車電子，台灣博世對於半導體產業的重要性在過去 15 年內大幅提升，而此動能將持續下去。」

博世亦積極推動永續科技，以解決氣候變遷帶來的生態挑戰。瞄準其龐大商機，台灣博世成功打入電動車市場，並於 2023 年簽訂合作協議，將為電動車業者供應整合式動力煞車系統（integrated power brake, IPB）。此系統為集煞車增壓器以及電子車身穩定系統（electronic stability program, ESP®）功能於一身的輕巧型解決方案。此外，永續始於家中，不同於一般認知，相較於手洗碗盤，使用博世洗碗機可省下九成以上的用水量。博世洗碗機採用 ActiveWater 創新科技，可有效偵測碗盤油膩程度、調節水量，並精準去除髒汙，進而在洗碗過程中減少用水。

博世集團提供多個領域的氫能科技，包含車用及定置式燃料電池、搭載壓縮機的加氫站，以及從自身工廠製造的氫氣。隨著博世集團的氫能科技發展，台灣博世已經為此進行可行性研究，了解在台相關政策架構及氫能經濟的產業生態系統，並希望積極掌握此替代性能源的商機。數位化更可望帶來跨產業的商機。在工廠，博世正透過開放式平台 ctrlX AUTOMATION 及聯網機械，更進一步完成未來工廠願景；數位化亦串聯汽車維修站價值鏈。透過落實卓越服務計畫及維修站管理系統，讓 BCS 維修站聯盟的服務得以標準化，進而提升工作效率。

台灣為工程人才的搖籃。去年，安防視訊系統、MEMS 感測器封裝等領域研發人員人數超過台灣博世總員工人數的五分之一。2021 年博世電動自行車 (eBike) 系統在台成立研發團隊，以滿足自行車產業生態系的需求，並於去年進一步提升軟硬體工程實力，協助產業轉型。石安德表示：「人才至關重要。藉由為我們的員工規劃完整的學習及發展計畫，博世進而可為社會所面臨的挑戰，提供相應的科技解決方案。」台灣博世希望透過產學合作，培育未來人才，並鼓勵更多年輕學子投入汽車維修產業。去年，台灣博世與 BCS 維修廠合作，共同培訓台灣國手，在國際技能競賽（WorldSkills Competition）汽車技術類別中，代表台灣勇奪世界金牌。未來，台灣博世將繼續積極培植跨產業及世代人才。

對抗氣候變遷的行動正帶動商業與社會的重大變革。博世的信念『科技成就生活之美』將有助電氣化、自動化和數位化等重要趨勢的發展，對軟體和人工智慧方面的重要性也是前所未見。」博世正透過重整汽車科技業務，以因應軟體定義汽車工程轉型趨勢：該事業群將更名為「博世交通移動」事業群，並在集團內自負盈虧並有自己的領導團隊，目標是以單一來源的客製化解決方案，提供更完善、更快速地滿足既有和新客戶的個別需求。博世集團執行長日前甫宣布，重整後的博世交通移動業務事業群的營收目標是在 2029 年前每年平均成長6%，屆時年營收目標預計將逾 800 億歐元。