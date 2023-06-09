今年十月「亞美尼亞DiGiTec展」邀台灣拓展東歐市場

距離台灣相當遙遠，東歐外高加索南部國家亞美尼亞最大電信商之一Team Group of Companies聯合創辦人Alexander Yesayan日前受到中華民國對外貿易發展協會與全球數位產業聯盟協進會（GDDA）邀請特別來台參觀「2023台北國際電腦展」。Alexander Yesayan受訪時認為，台灣在資通訊的軟硬整合應用值得借鏡參考，他也希望具前瞻技術與應用的台灣業者，能夠在今年10月前進亞美尼亞參加DiGiTec展，將相關應用推展到歐洲。

GDDA理事長邱月香（左2)，2019年在亞美尼亞的葉里溫舉辦WCIT 時，她以WTASA會長身份出席大會，當時亞美尼亞總理尼科爾·帕辛揚（左1)與Alexander（右1)以主人身份招待邱月香。圖／GDDA提供

Team Telecom Armenia在亞美尼亞是知名企業集團，除了提供互聯網、數字電視、移動和固定通信服務外，旗下也有度假飯店，是一家擁有2400位員工的企業。年輕有為的Alexander Yesayan，早在23年前就來過台灣，至今來台灣已超過25次以上，幾乎可以說平均一年至少來台一次。Alexander回想第一次來台灣，那時還是年輕小伙子，看到台灣資通訊成熟發展，深受吸引，只要時間允許，都會安排來台參觀每年的台北國際電腦展。也因與台灣交流密切，認識台灣事業夥伴，開始做起台灣與亞美尼亞的貿易生意，奠定了Team Telecom Armenia集團在亞美尼亞成功基礎，對他個人而言，台灣也是他事業的啟蒙地。

前WTASA(世界資訊訊科技暨服務聯盟)會長，GDDA理事長邱月香在WTASA主席任內結識Alexander Yesayan，當時Alexander Yesayan擔任亞美尼亞電信軟體業組織UATE理事長，時任WTASA會長的邱月香，以她2017年在台灣舉辦第21屆WCIT（世界資訊科技大會）成功經驗幫助UATE成功在亞美尼亞舉辦第23屆WCIT，當時受到全球矚目，驚艷亞美尼亞在軟體領域的成果。

Alexander Yesayan分享「亞美尼亞DiGiTec展」已舉辦15年了，每年都能吸引西亞、東歐各國買家參觀，如俄羅斯、伊朗、伊拉克、捷克、以色列、波蘭及烏克蘭等國，他期盼台灣半導體、資通訊等企業，可以報名參展，拓展對台灣而言的藍海市場。