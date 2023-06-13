Netron網創資訊 搶攻日本雲服務兆元商機

攜手中華軟協、NTT DATA及鋒形科技Femas HR拓展日本雲服務市場

為了掌握日本商機藍圖，開創雲服務新紀元，Netron網創資訊6月8日受邀參與由數位部數位產業署主辦的「雲服務日本拓銷趨勢與策略交流研討會」活動，與中華民國資訊軟體協會、日本資訊系統整合公司NTT DATA、及鋒形科技Femas HR共同向與會來賓分享日本雲服務的發展現況、法規要求、市場機會和合作模式，未來也將進一步與合作夥伴共組「臺日數位科技策略合作聯盟」，共同拓展日本雲服務市場兆元商機。活動吸引近百家資訊科技廠商參加，互動交流熱絡。

數位轉型是企業競爭力的關鍵 日本雲服務市場商機破兆

數位轉型是當今企業競爭力的關鍵因素，而雲服務是數位轉型的基礎和推動力。中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延表示：「根據經濟部統計處的數據，2022年台灣對日本的進出口貿易額達到1,138億美元，其中資訊產品佔了16.5%，顯示台灣在日本市場有強大的競爭優勢。他也提到，根據國際市場調查公司IDC 的預測，2023年日本的公有雲服務支出將達到1,200億美元，成長率高達18.5%，是亞洲最大的雲服務市場之一，呼籲台灣的雲服務業者把握這個千載難逢的商機，積極拓展日本市場。

拓展日本雲服務市場，首先需要先了解日本政府的相關政策與法規，資策會數位轉型研究院副院長陳龍表示：「台灣和日本都是推動數位轉型和智慧城市的先驅，在政府層面也有多項合作計畫和協議，日本雲服務的相關法規包括資料保護、安全性、可靠性、相容性等，建議台灣的雲服務業者在進入日本市場前，要充分了解和遵守相關法規，並尋求合適的合作夥伴。」

5G、物聯網及人工智慧 驅動日本雲服務市場蓬勃發展

了解日本的文化、商業習慣、市場需求、競爭環境，並建立信任和合作關係，是台灣企業必須先行了解的，NTT DATA大中華區雲計算事業群總經理林哲瑩指出：「隨著5G、物聯網、人工智慧等技術的普及和進步，日本各行各業都對雲服務有高度需求和期待，但日本的資訊服務市場是一個成熟且競爭激烈的市場，台灣企業需要有清楚的目標與定位。NTT DATA 在日本已經與日本企業建立長期的信任與合作關係，能夠提供各種類型和層次的雲服務解決方案，包括基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(PaaS)、軟體即服務(SaaS)等，是台灣企業拓展日本市場最佳的夥伴。」

台灣企業進軍日本市場時，在營運系統的建置上通常會面臨數據傳輸延遲、數據安全及本地化的挑戰， Google Cloud、AWS 及Azure等目前市場上主流的公有雲平台，在日本都有數據中心並符合日本政府的相關法規要求，能提供良好的服務品質和數據安全。Netron網創資訊執行長李尚修強調：「企業可根據服務範疇與功能、穩定性與可靠性、安全性、及價格等因素進行選擇。網創資訊是目前唯一可同時提供這三種雲平台服務、資訊安全及異地備援服務等一站式服務的廠商，可協助想要拓展日本市場的台灣企業，根據所需的服務，量身訂製合適的雲服務平台，同時透過跨雲平台的部署，減少雲服務的風險與成本。」

Netron 網創資訊執行長李尚修表示：網創資訊是目前唯一可同時提供多雲平台服務、資訊安全及異地備援服務等一站式服務的廠商，可協助想要拓展日本市場的台灣企業，量身訂製合適的雲服務平台。圖/業者提供

人資系統是每家企業成立或拓展海外據點須馬上具備的，系統費用及建置時程則是企業需要考量的因素。鋒形科技Femas HR資深顧問林念穎表示，為達成初期支付最少的成本，同時可馬上使用系統管理，建議赴日拓展市場的台灣企業可根據來台日商尋找系統的經驗，依照需求、法規、資安、服務四大面向評估雲端人資服務來取代自建的人資系統，不僅可節省初期自建系統的軟硬體成本，還可達成使用多少付多少的成本效益。而企業在選擇雲端人資服務時，也應考慮是否符合當地的法規、是否具備可即時彈性調整管理需求的參數，以利公司獎金或出缺勤規則的改動。Femas HR雲端人資管理系統建置在Amazon 雲端平台上，不僅可提供全方面的HRM功能，包含：差勤、薪資、簽核及排班等…，讓企業可根據自身業務進行彈性調整，達到無紙化管理，且系統規格符合ISO 27001驗證，提供最高規格的資料保護與備份。此外，鋒形科技已協助日商在台落地多年，具備豐富的導入經驗，可根據企業產業的管理需求，提供最佳人事管理解方及系統建置上線服務。