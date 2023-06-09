貿協領軍赴南非安博會 搶攻安控市場商機

外交部主辧、外貿協會（TAITRA）籌組的「2023年南非國際安全博覽會（Securex South Africa 2023）」臺灣館參展團，自6 月 6 日至 6 月 8 日為期3天，在南非約翰尼斯堡的加拉格爾國際會展中心（the Gallagher Convention Centre）隆重登場。

本館有10家臺灣企業共襄盛舉，展出各式安控產品包括：影像監控、移動監控系統、車隊管理系統、證件掃描器、超寬頻精確室內定位系統、社群資訊生成管理、智慧城市和永續發展系統技術、工業機械自動化設備、電源供應器、監視器轉換器、遠端控制器轉換器、網路連接器與佈線類產品、逆變器、不斷電系統、充電樁、太陽能監控糸統與發電糸統、乙太網（Ethernet）交換機、雲端身分認證服務等，搭配臺灣明亮館裝潢，首日即計接獲當地買家相關商機查詢逾29案。

馥鴻科技之影像監控系統及有戲數位公司之社群資訊生成管理及智慧城市和永續發展系統，於展中現場詢問度高。圖／貿協提供

開展首日，我國駐南非代表廖文哲前來與臺灣館參展業者互動交流。本屆臺灣館裝潢特別融入我國知名度地標臺北101建築及我國安控產品圖示，透過明亮、開放穿透式的攤位設計，將優質的臺灣產品推介給來訪買主。同時臺灣館也特別贊助其所在館址內所有走道掛旗，醒目的「Taiwan Pavilion」標語吸引館內買主目光。當天臺灣館即接獲當地眾多買主青睞，其中尤以證件掃描器、影像監控和移動監控系統、太陽能監控糸統及太陽能發電糸統詢問度最高。

本屆臺灣館派員實體參展業者，巧達雲端科技擁有20多年經驗，專業從事電力設備及通訊產品的研發、設計、製造，並提供ODM/OEM服務，為前來訪客提供更多元選擇。馥鴻科技之客戶遍及全球 80 多個國家/地區，推出優質影像監控和移動監控系統，吸引包括當地Eskom電力公司及相關車載系統商洽詢。精益科技成立於 1986 年，其證件/文稿掃描器和智能自動化技術服務，提供客戶即時解決方案，受到包括當地大型銀行在內的多家買主青睞。有戲數位是我國新創業者，現場展示最新產品包括協助客戶透過社群資訊生成及智慧城市和永續發展系統的管理開發商機，吸引有意洽詢買主駐足。

觀展買主與我參展企業巧達雲端科技洽談。圖／貿協提供

據外貿協會出版經貿年報指出，天然資源豐富的南非，產業發展以礦業及能礦上游工業為主，服務業及農林、畜牧業次之；一般財團及企業投資於中、下游加工製造業者仍然有限。故其貿易出口以農礦、原物料產品為主，進口以工業產品及民生用品為主。隨著南非及臨近地區產業多元化發展與商業環境的改善，當地安全監控防護設備市場新需求值得我國業者重視。

據國際貿易局統計顯示，2022年我國自南非進口總值15億6,870萬美元，較2021年同期增長54.64%，主要進口項目為礦產及加工品、貴金屬、汽車、基礎金屬、機械設備及零件、電子設備及零件、化學品等；另我國出口南非金額達7億5,300萬美元，較2021年同期增長32.67%，主要出口項目為機械設備及零件、電子設備及零件、影音設備及零件、礦產加工品、化學品、汽車及零配件。臺斐去年雙邊貿易往來無畏全球疫情肆虐，逆勢成長，殊屬難得。

非洲市場快速崛起，受到世人囑目。順應我國業者開拓新興非洲商機需求，近年外貿協會積極籌組各種貿訪團、拓銷團和參展團前往非洲國家，協助我國業者開拓潛在商機。今年下半年度，外貿協會接受外交部委辦將籌組9月史瓦帝尼國際商展（Eswatini International Trade Fair）、10月烏干達國際商展（Uganda Trade Expo）及11月西非包裝印刷與食品處理展（Propak West Africa Exhibition），持續帶領我商赴非洲地區進行商貿交流、增進雙邊互惠合作關係。