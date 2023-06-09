醫療服務添智慧 台灣臉霸扮推手

研勤科技PAPAGO!Face8台灣臉霸穩坐健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統，以及智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域後，瞄準診所、醫院等醫療專業領域佈局獲致成效，所推出零接觸考勤門禁系統，已獲得包含診所及醫院手術大樓等機構採用。

有別於傳統卡片識別證感應簽到退可能發生代打卡等情事，抑或採用指紋等生物辨識卻可能發生接觸導致感染等風險，Face8台灣臉霸人臉辨識考勤門禁系統，可以達到完全零接觸管理，甚至針對考勤管理需要明確確認上、下班之機構，Face8台灣臉霸系統更可以利用簡單手勢指令，讓系統明確登載「上班」、「下班」時刻，兼顧管理精確要求與降低院內接觸感染風險的兩大需求。

對於人臉辨識技術在醫療產業的應用服務，除了基礎的考勤門禁服務外，Face8台灣臉霸更能協助已建置HIS（醫療資訊系統）的醫院進一步提升智慧管理效能，強化醫療資料的自動整合和追蹤實力，特別針對掛號、看診、檢查、批價、拿藥甚或需要三讀五對等確認程序之際，對於患者身分的確認核對工作能至臻精確。在後疫情時代，醫療體系人力吃緊之際，如何提升醫療服務及管理營運效率同時確保精準不失誤，又能兼顧降低相關接觸感染風險的目標，引進AI相關技術降低醫護負擔絕對是新世代醫療機構的必要選擇。

研勤行銷長施心曼表示，Face8台灣臉霸為100%完全台灣本土研發人臉辨識引擎，相較市售所引進國外人臉辨識產品而言，客製化開發與調整彈性遠優於其他相似產品，近年屢次榮獲「台灣精品獎」肯定的Face8台灣臉霸，對於重視資訊安全的政府、企業或機構，是最佳安心選擇。橫跨健身產業、營造業、銀行業及政府機構相關人臉辨識服務，藉由服務實績所累積的相關優勢與經驗，是進軍協助醫療相關產業HIS升級的最大基石。