VOLVO 最小型純電休旅 EX30 首發亮相

計畫於 2025 年實現純電動車佔銷售佔比 50%，VOLVO 逐步踏實地往 2030 成為純電動汽車品牌的目標邁進。今日，VOLVO 正式向全球發表品牌有史以來最小型的純電休旅 ─ EX30，擁有 3.6 秒零百公里加速動力性能、升級的快速充電效率、針對都會交通安全提升的安全科技、集斯堪地那維亞設計美學於大成，兼具實用性與永續時尚的多種創新材料、史上最低的二氧化碳排放量，並結合頂尖科技品牌合作夥伴的車載娛樂系統，同時將以平易貼心的價格推出，帶給人們更安全、更方便、更愉快同時兼具環境友善的用車體驗。

VOLVO 首席執行長 Jim Rowan 表示：「EX30 是品牌史上最小型的純電休旅，但這對喜愛 VOLVO 的朋友來說是可不是件小事，對我們而言也絕對是件大事。我們相信 EX30 是小而強大的，任何你能想到的 VOLVO 精華你都能在 EX30 上找到，EX30 建立在 VOLVO 長久以來的信仰 ─ 以人為本、與環境共好的理念基礎上打造，是一款卓越且安全的電動車。」在外型上，EX30 以更小的形式體現我們的設計哲學，小巧俐落身型具備長軸距、大尺吋圈胎與平衡的懸吊，帶出平衡的美感與精緻的視覺效果，封閉式水箱罩與像素式雷神之鎚數位頭燈勾勒出專屬於純電車的自信面容，同時車身推出五種靈感源自北歐自然風貌的車色，像是表達一望無際天空的雲朵藍和呼應瑞典布胡斯海岸岩石上生命力旺盛的檸苔黃，充份展示 EX30 獨具的個性與強烈風格。