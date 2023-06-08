荷蘭投資局組成代表團COMPUTEX與台廠歡聚交流

台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）於日前盛大登場，荷蘭在台辦事處荷蘭投資局局長Marielle Lagers及資深專案經理團隊協同荷蘭北布拉班特省之外商投資貿易發展局局長Eelko Brinkhoff及資深專案經理特前來台參與這場科技盛會，藉由這年度大會與許多荷蘭投資多年的科技廠商會面交流。

Marielle Lagers及Eelko Brinkhoff表示，美中關係惡化以及烏俄戰爭開及供應鏈問題，地緣政治己成為各大科技業者選擇海外營運據點重要考量，荷蘭政治穩定性，經商環境佳，積極協助廠商經營歐洲市場，可以說是跨足歐洲市場之絕佳途徑，藉由此次造訪，亦希望將荷蘭及歐洲共同市場提倡的永續經營模式與大環境的發展現況及資訊與廠商分享。

舊雨新知，荷蘭代表團總共造訪了數十家台灣知名科技大廠。其中，GIGABYTE以「Future of COMPUTING邁入運算未來式」作為展出主題，展示超級晶片伺服器、先進資料中心、工業電腦和物聯網、綠色機房等智慧產業應用。訊凱國際 Cooler Master以最新的電腦結合潮流電競設備，可說是軟硬體技術先鋒。明碁BenQ旗下多家科技公司打造未來生活的趨勢，展現在醫療、交通及新能源應用之多元面向。

融匯成熟產品資源與全球各地的創意人材加創投資金，COMPUTEX 與InnoVEX 新創媒合為今年展場之亮點組合。InnoVEX荷蘭館匯聚荷蘭最具潛力的新創公司更是吸睛。荷蘭在台辦事處副代表Matthijs van der Hoorn相當看好荷蘭與台灣的商業機會與模式，鼓勵商界精英人才多與荷蘭新創者進行對話，促進更多合作，共創雙贏。

Marielle說，荷蘭的創新文化由來已久，在歐盟及全球創新指數名列世界前茅，荷蘭也是Wi-Fi，藍牙甚至股票市場的發明者。荷蘭新創公司、育成機構及加速中心孕育許多創意概念，都可以成為台灣廠商研發之潛在助力及合作夥伴。

荷蘭的投資環境穩定 歐洲連線度最高的國家，科技企業的最佳選擇 在大數據的加持下，AI為二十一世紀的商機所在，荷蘭政府一連串的AI策略行動計畫，包含掌握AI社會經濟契機、透過研發及人力資本推進AI知識、建立AI道德指導方針以保障公眾利益，都提供台灣廠商在相關技術研發及切入歐盟法規遵循。https://taiwan.investinholland.com/