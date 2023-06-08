叡揚資訊榮獲全球首張資服業 ISO 30401 知識管理驗證

知識管理系統領導廠商叡揚資訊於6日榮獲 SGS 頒發 SGS 全球首張資服業 ISO30401:2018 知識管理系統證書。叡揚資訊憑藉於知識管理領域的豐富經驗，持續精進自身知識管理運作機制，與國際接軌，期待未來能提供更全面、更專業的解決方案，協助企業建構數位大腦，奠定永續經營基礎。

國際重視知識管理，為企業留存核心價值

國際標準組織( ISO )發現許多品質合規模範企業，在永續經營上面臨嚴竣挑戰，究其根本，是未好好留存組織知識經驗，並於內部分享、擴散，因而於 2018 年正式推出 ISO30401 知識管理驗證，希望透過此驗證，讓企業有一系統方法，留存核心知識，持續維持永續競爭力。

知識管理目的，藉由知識實現創造過程價值

ISO 30401 對知識管理的要求架構，由知識發展策略、知識留存與傳遞、知識轉化、知識管理推動、文化塑造、持續改善等皆是評估的項目之一，以確保有能力優化組織知識價值，有效運用知識來解決問題，保障知識資源的最佳化使用。

叡揚 Vitals ESP 全程高效無紙化

此次驗證，叡揚資訊運用自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台，及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，不僅將驗證過程經驗完整留存，實地稽核時，全程以系統無紙化展示佐證，快速且兼顧環保，深獲驗證單位好評。