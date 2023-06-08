第一季全球半導體設備出貨較去年同期成長9%

SEMI國際半導體產業協會7日公布「全球半導體設備市場報告」(Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report, WWSEMS)指出，2023年第一季全球半導體設備出貨金額較去年同期成長9%，達268億美元，出貨金額季成長率則略減3%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析：「儘管半導體產業受總體經濟局勢等因素影響與挑戰，第一季的半導體設備營收依然穩健成長，長期策略投資的基本面仍然暢旺，以支持人工智慧、汽車和其他成長中應用的重大技術發展」，全球半導體設備市場報告匯總SEMI和日本半導體設備協會(SEAJ)旗下會員資料而成，概述全球半導體設備產業每月訂單及出貨相關統計數據，下為季度的出貨統計數據（單位：10億美元），及各地區的季成長率和年成長率變化

資料來源：SEMI國際半導體產業協會(www.semi.org)及SEAJ日本半導體設備協會(www.seaj.or.jp)，2023年6月

SEMI指出其出版之設備市場報告(Equipment Market Data Subscription, EMDS)係針對全球半導體設備市場提供整體性觀察資料，其中包含三份子報告：SEMI每月半導體設備訂單與出貨報告(Monthly SEMI Billings Report)，提供設備市場趨勢相關洞察、每月全球半導體設備市場報告(Monthly Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics, WWSEMS)分享全球7大地區共24個市場詳盡的半導體設備訂單與出貨相關資料、SEMI半導體設備資本支出預測報告》(SEMI Semiconductor Equipment Forecast)，透過指標性市場觀察資料，展望半導體設備市場前景，設備市場報告可透過連結(https://discover.semi.org/equipment-market-data-registration.html?utm_source=semi&utm_medium=pr&utm_campaign=HQ-PR-20221130–WWSEMS)下載