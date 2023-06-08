台灣精品首登新加坡亞洲科技展 海外買主及媒體見證台灣創新力

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同策劃的「台灣精品館」首次現身新加坡亞洲科技展（Asia Tech x Singapore 2023），與14家屢獲殊榮的得獎企業攜手合作。展出5G與智慧通訊、資安與企業解決方案、AIoT智慧運用等三大主題，吸引當地重要科技媒體SME Horizon、Tech360等採訪。

新加坡亞洲科技展「台灣精品館」設計新穎，獲參觀者佇留。圖／貿協提供

「台灣精品館」位於創新科技（TechXLR8）展區，展示最新的34項技術與產品。展品包括元太科技的E Ink Prism，可應用於BMW概念電動車車身色彩變化效果，以及方略電子的首款獲獎產品—圓柱型顯示器，以及其他「台灣精品」企業所帶來的解決方案，引起觀展買主極大興趣。新加坡知名餐飲集團認為兆勤的路由器系列產品可解決該公司目前痛點，雙方將洽談合作細節。艾法的I Ctrl家電智能控制器吸引印度、澳洲等詢問，已約洽後續的技術合作。來自馬來西亞與越南的系統整合商表示，對「台灣精品」展示的創新十分感興趣，也對元太符合永續能源產業趨勢的產品印象深刻，期望雙方展開合作。

童振源代表體驗「台灣精品金質獎」產品元太電子紙。圖／貿協提供

我國駐新加坡代表童振源也親臨現場為業者加油打氣，並表示，「台灣精品」是臺灣的品牌，作為全球科技領域的主要參與者，以及在人工智慧、5G等不同領域具主導力量，很高興臺灣本次能夠在東協最大的科技展覽活動中呈現創新能力。由於新加坡和臺灣是重要友好的貿易夥伴，這樣的曝光更能提升臺灣企業知名度，進一步促進臺灣與新加坡及周邊市場的交流與合作。

方略電子向東協買主介紹得獎之圓柱形顯示器。圖／貿協提供

亞洲科技展（Asia Tech x Singapore 2023）是東協地區最大的資通訊專業展覽，展期從6月7日至9日。該展覽匯集了創新科技（TechXLR8 Asia）、通訊科技（CommunicAsia）、衛星通訊（SatelliteAsia）、多媒體廣播（BroadcastAsia）等展區，主題涵蓋智慧城市、Web3.0、社會科技新創、影音媒體串流、寬頻基礎建設等領域。據主辦單位統計，本屆展覽吸引來自新加坡、馬來西亞、印尼、印度、越南、德國、美國、澳洲等近50個國家的1,000家參展企業參展，較去年的600家參展商成長不少，並已回復疫情前的展覽規模。

臺灣資通訊產業在全球居領先地位並具有韌性，「台灣精品」也積極協助業者海外布局，下一站將於6月21日至23日泰國工業製造展，展示「台灣精品」企業的實力，拓展東協市場。