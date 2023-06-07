2023臺灣海洋國際論壇 彰顯台灣實踐海洋永續承諾

海洋委員會攜手美國在台協會高雄分處、英國在台辦事處及國立成功大學海洋科技與事務研究所於6月7日假高雄漢來大飯店舉辦「2023臺灣海洋國際論壇」，邀請到多位邦交國大使以及駐台機構代表共襄盛舉，包含吐瓦魯國潘恩紐大使、諾魯共和國凱法斯大使、美國在台協會高雄分處黃東偉處長、英國在台辦事處經濟合作與發展署Jessica Henry署長等貴賓，為本次論壇活動正式揭開序幕。 來自各國的專家學者，與我國產官學研各界人士計200人進行討論，希望此論壇能夠成為集結群體智慧的平台，彰顯台灣實踐海洋永續的信念與承諾。

海洋委員會管碧玲主委於2023臺灣海洋國際論壇開幕致詞。圖/海洋委員會提供

管碧玲主任委員在開幕致詞時指出，隨著世界走出新冠疫情陰霾，大家的生活也逐漸恢復常態，歷經疫情後，我們更加珍惜與每一位關心海洋的朋友面對面交流的機會；本次論壇主題包含海洋委員會的三大施政願景，分別是生態永續、海事安全，產業繁榮，講者計有來自美國、英國、立陶宛、烏克蘭、日本、菲律賓、越南以及我國等8個國家共18位專家學者進行發表；管碧玲主任委員強調台灣做為海洋國家，在發展海洋產業的同時，更應該兼顧海洋生態保育及環境保護，並致力於維持區域穩定及和平。

2023臺灣海洋國際論壇全場大合影。圖/海洋委員會提供

管碧玲主委特別提出，此次論壇邀請到一位來自烏克蘭的講者Tetiana Kvasha女士，Kvasha女士的研究，是透過專利保障檢視烏克蘭在海洋環境保護和沿海生態系統方面如何實踐聯合國永續發展目標；管主委特別要藉此次機會，向她表示我們的關懷和問候，俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰爭已經持續了15個月，全世界都看到烏克蘭人民抵禦侵略的勇敢表現，台灣也始終與烏克蘭站在一起，反對任何恃強凌弱的武力行為。由於當地的電力與網路不穩定，Kvasha女士是以預錄影片方式發表，管主委特別感謝她對論壇的支持，也衷心期盼和平早日降臨烏克蘭。