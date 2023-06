宏庭科技 x Logitech 享受現代化雲端會議室 精彩議程回顧

宏庭科技日前5/26與瑞士商 Logitech 羅技合辦「打造高品質雲端會議室」實體交流活動,攜手 Google Workspace 與 Logitech 原廠專業講師,帶領觀眾在雲端應用普及的時代,以最簡單、品質最優、整合度最高的方法解決視訊會議常見問題。從企業視訊會議必備軟硬體介紹,到混合運用優勢公開,透過這篇精彩回顧,將帶您深入了解在數位時代的企業視訊會議解決方案必修課!

智慧辦公實踐!Google Workspace 企業入門精選功能

第一場議程是由宏庭科技 Google Workspace 售前工程師 Elain Lin 開場,Elain 為大家講解了如何透過使用「雲端生產力套件」Google Workspace 一次備齊所有辦公利器、助力企業遠端辦公、混合辦公與疫後新常態。美國科技媒體 CSO 指出,有94%的勒索病毒與惡意程式來自於透過郵件夾帶的地端檔案,而將企業敏感資料儲存在地端裝置也會提升資料遺失的風險。當企業計畫轉向混合辦公與線上協作,如何在數位轉型的趨勢下提供員工最佳雲端辦公環境、提升企業產能,同時又兼顧安全性 (Work Safer),對各行各業來說皆是關鍵課題。以下也帶大家回顧當天分享的 Google Workspace 三大精選功能:

豐富的視訊功能:Google Workspace 套件中的企業視訊會議軟體 Google Meet 提供安全的線上會議錄製及網域內直播,也具備線上投票、分組、問與答等功能,更包含了數位白板 Jamboard,讓討論議題以圖像化呈現。

高效的協同合作:透過 Google Workspace 強大的協作軟體如 Docs 文件、Slides 簡報、Sheets 試算表等,能將協作擴展到任何 Office 文件,與團隊即時修改檔案更高效!此外,Google Workspace 也內建AI,能助您處理數據及自動建立報表/圖表。

統一的安全管控:Google Workspace 管理員能夠檢視使用者的狀態和帳戶活動、Google Drive 雲端硬碟和 Gmail 企業信箱使用量等詳細資訊,亦能依照使用者或活動篩選報告資料。

宏庭科技 Google Workspace 售前工程師 Elain Lin 開場議程。圖/主辦單位提供

高整合服務、高連線品質: Google Workspace & Logitech 視訊會議設備優勢解析

接著 Google Workspace 台灣銷售總監 Murray Chiang 針對 Google Workspace 與 Logitech 視訊會議設備 (Google Meet Hardware) 混合運用的優勢與效益,及整合使用如何協助企業混合會議的順暢進行,做完整的解說。以 Google 內部為例,全球共有98,000名員工,跨越了70間辦公室與50個國家,在這十年間,混合運用 Google Meet 與 Google Meet Hardware 已成為常態,Google 也布建了20,000多間基於視訊而生的混合會議室,這大大改變了 Google 工作的方式。Murray 也在議程中分享了三個產業的應用案例:

遠距醫療:醫療專業人員已經找到創新的方式,來使用 Google Meet Hardware,以減少接觸、減少暴露於傳染病的風險。住院醫師和實習生也透過進行「虛擬查房」,維持安全性、隱私、HIPAA 合規性 (HIPAA是美國醫療保險可攜性與責任法案,保護醫療資訊的隱私和安全)。

虛擬金融服務:由於許多人正面臨著財務壓力,金融服務專業人士需要一種嶄新的方式,使其能夠在回到辦公室時舒適地與客戶進行遠端會議,同時減少接觸。而 Google Meet 與 Google Meet Hardware 正能夠做到這件事,還有錄音/錄影功能,以減少爭議。

法律與公部門服務:Google Meet 與 Google Meet Hardware 能滿足安全性和可靠性需求,舉例來說,法律專業人士和知名公眾人物需以最佳形象呈現自己,因此對音訊品質和每個字清晰傳達的要求更加嚴格;另一方面,對訴訟和聽證會的過程進行錄音的同時,Google Meet 軟硬體亦能確保隱私無虞。

Google Workspace 台灣銷售總監 Murray Chiang 精選議程。圖/主辦單位提供

The New Logic of Work:Logitech x Google Meet 最佳會議解決方案

Logitech 台灣香港技術經理 Andy Lee 熱情分享:「 Logitech 在技術領域擁有超過 25 年的經驗,是值得信賴的專家。許多人都熟悉 Logitech 的滑鼠和鍵盤,但 Logitech 不僅僅是電腦週邊設備製造商,更是網路視訊攝影機的先驅,也是第一款 USB 會議攝影機的創造者,更是商務視訊會議設備市場的首選。」Logitech 的會議視訊解決方案在全球 100 多個國家,透過 3,000 多家經銷商和 12 個全球客戶服務站提供。值得一提的是,超過 70% 的《財富》世界百大公司已經是 Logitech 的客戶,並且 Logitech 始終致力於品牌的永續發展 — 透過產品設計、供應鏈及使用環保回收塑料來減少碳足跡。至於如何選擇最適用於自身會議空間的視訊會議設備,Andy 也為我們介紹了以下四種All-In-One全功能視訊會議方案,滿足不同空間的可能性:

Rally Bar Huddle:適用於3-5人小型迷你會議室的全功能視訊會議系統,是Rally全功能系列的生力軍,預計2023年7月上市,可搭配多種安裝模式,輕鬆完成設定,更是首款使用回收塑膠製造的視訊會議系統。

Rally Bar Mini:適用於小到中型會議室的全功能視訊會議設備,擁有AI場景感知功能、自動取景完美成像,再加上智慧線纜簡化的時尚外型,搭配120度超廣角鏡頭,部署輕鬆又美觀。

Rally Bar:適用於中到大型會議室的全功能視訊會議系統,專門的 AI 智能鏡頭能強化自動取景,搭配功能強大的低失真揚聲器和技術先進的麥克風系統,可營造出音訊、視訊俱佳的劇院級會議體驗。

Rally Plus:適用於10人以上大型和超大型會議室的音視訊會議系統,搭配超高清 PTZ 攝影機、模組化音訊和 AI 驅動性能。最多可擴充至 7 個麥克風,達到更廣的收音範圍,讓每個人都享有高效優質的會議體驗。

Logitech 台灣香港技術經理 Andy Lee 精選議程。圖/主辦單位提供

透過這篇精彩的議程回顧文,讓企業了解現代化雲端會議室的不同面貌,也讓大家知道輕鬆開啟高品質遠距會議並非難事 —— 只要用對工具!無論是跨國會議、與出差同仁視訊開會,還是異地辦公線上會議,Google Meet Hardware擁有高品質畫面與會議體驗,更可整合 Google Workspace 雲端辦公套件,搭配 Logitech 會議解決方案創造高效協作,提升溝通方便性、極大化生產力、提高員工 ROI。宏庭科技是 Google Workspace 與 Logitech 的經銷夥伴,能依照企業需求完整規劃解決方案,亦提供專屬導入服務、企業信箱遷移諮詢,我們會即時透過電話和郵件為您排解疑難雜症,佈建視訊會議軟硬體交給宏庭為您搞定!