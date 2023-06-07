樹立高齡友善企業標竿 TAISE研討會開放報名

鼓勵企業營造友善共融環境、關注高齡社會議題，台灣永續能源研究基金會(TAISE) 6月27日將主辦「永續主題標竿研習會-樹立高齡友善企業標竿」，邀請學者專家帶領探討國際企業高齡友善理念與現況，開放各界民眾免費報名參與。

台灣已經進入高齡社會，根據國家發展委員會預估，即將在2025年步入超高齡社會。TAISE董事長簡又新大使表示，因應高齡與少子化等人口結構變化，整體社會都必須及早因應。尤其對於企業而言，無論是自身營運或整體價值鏈，都將面臨新的考驗，加上愈來愈受到矚目的DEI(多元、平等、共融)趨勢，呼籲各企業都能制定迎接高齡社會政策並投注資源，以提升競爭力與影響力。

研習會邀請壯世代教科文協會理事長吳春城與高齡化政策暨產業發展協會執行長吳春來，分別介紹國際高齡友善企業理念及趨勢、以及高齡友善企業創新實踐案例。吳春城提到，過去一般認為高齡族群多停留行動不便、需要扶助的負面印象，然而現在醫療進步、壽命提高，許多高齡長者仍有能力持續追求自我實現，值得企業主提供符合壯世代消費者需要的商品與服務、重新設計提供合適的職務，並創造跨世代共融共好的職場環境。

活動也安排臺中銀證券董事長葉秀惠暢談「高齡友善與ESG的實踐」，分享證券經紀體系順應高齡社區發展，配合主管機關政策提升理財規劃層次，推展健康財富照護專案，同時實踐台灣在地普惠金融服務的經驗。

TAISE表示，促進更多企業以實際作為推動友善健康、促進世代共好的職場環境，今年台灣企業永續獎(TCSA)首度舉辦「高齡友善領袖獎」，參考世界衛生組織、世界經濟論壇相關指南，評比企業提出的高齡友善政策、支持資源、創新作為與影響力，期待帶動更多企業與組織重視高齡社會需求，善盡責任以創造ESG新價值。

即日起至6月25日開放線上報名

相關資訊https://www.accupass.com/go/2023tcsa

主辦單位：(02)2769-8968分機204。