各國保護主義漸抬頭 半導體交易投資審查愈趨嚴格

半導體不僅存在於幾乎所有的消費電子設備之內，在推動電信、醫療保健、移動、能源和國防等行業的技術中也扮演重要角色。據CB Insights數據顯示，截至2022年全球有超過78億美元的風險投資資金流向半導體新創公司。安理國際律師事務所（Allen & Overy）預估，計畫引入晶片設計能力的非半導體企業的併購活動將會增加，亦觀察到許多司法管轄區對於半導體供應鏈敏感性有所擔憂，已開始採取立法行動。

由於新冠疫情加上某些國家之間日益加劇的緊張局勢，暴露出全球半導體供應鏈的脆弱性，半導體研發和製造成為地緣政治、外交政策倡議和貿易討論的焦點，也讓許多司法管轄區尋求支持其國內或所在區域的半導體行業，通過立法激勵半導體行業的本土投資活動。

2022年7月美國通過《晶片及科學法案》（CHIPS and Science Act）全稱《為美國生產半導體創造有益激勵法案》，該補貼法案包括520多億美元的直接財政補助，提供給在美國內半導體製造商進行相關設施建設和研發，為美國有史以來對公共研發進行的最大規模五年投資，此法案還包含補助對象禁止在十年內投資中國大陸或其他疑慮國家。

保護主義的抬頭，讓各國政府除了注重提升本土半導體能力，對於半導體交易的監管審查亦逐漸加強。不少司法管轄區利用對半導體交易的監管，來提升自身在領先技術中的利益，阻止競爭對手獲得寶貴技術，同時也將其作為貿易政策中的槓桿工具和報復手段。

美國外資投資委員會（CFIUS）運用於2018年《外國投資風險審查現代化法案》下擴大的管轄權，讓審查交易的數量創下記錄。繼美國總統於2022年9月發布行政命令，指示 CFIUS 在審查交易時考慮特定國家安全風險後，CFIUS又於10月發布第一份執法和處罰指南。由此可見CFIUS就當事各方的申報義務、陳述真實性及遵守風險緩解責任方面，正積極主動地進行監督和制裁。

2021年10月，美國商務部宣布對先進計算和半導體製造產品的出口實施新的複雜管制措施，在出口管制設備中加入更多新類別的晶片及半導體製造設備等，並賦予商務部更為廣泛的權力，限制先進半導體及晶片製造設備出口。2023年3月，荷蘭也加入美國對中國大陸實施半導體技術出口限制的行列，日本也宣布正在考慮出口限制的形式。

英國則運用《國家安全與投資法》（NSIA）建立新的投資審查框架，雖然該機制並非專門針對半導體行業，但它允許英國政府討論、分析對英國國家安全構成風險的國內外投資者的收購，並對其施加條件或予以禁止。新機制對英國經濟的17個領域（涵蓋先進材料、計算硬件、國防和英國政府關鍵供應商等）規定了強制性申報。

數個歐盟成員國也已採取行動，增加對半導體等具有戰略重要性行業的外國投資的審查手段。在德國和義大利，半導體企業是近期多項禁令決定的重點針對對象。荷蘭通過具有追溯效力的審查立法，使其能夠對當前和近期完成的交易進行檢驗。若干其他歐盟成員國正計劃制定或修改其投資審查制度，預期將加強針對進入這些國家進行投資的審查。

隨著國家安全審查制度在全球各地的蔓延，促使各國政府進一步保護國內和區域市場，可預期監管格局將朝著更多監管和更多干預的方向發展。因此，交易撮合者應更加謹慎評估交易所需的申報規定。若交易涉及市場領導，或交易因各方在相關市場的相對地位而可能對整個生產鏈的競爭產生負面激勵，則須進行詳細的反壟斷分析。

安理國際律師事務所（Allen & Overy）建議，交易撮合者應密切關注監管動態，及早做好相應準備。法律和技術盡職調查以及對監管先例進行審查和分析，是及早判斷潛在危險信號的關鍵。各方應共同評估監管干預的可能性，並在談判時牢記此點。在特別敏感的案件中，預先考慮可能延長的審查期的補救行動，以及政府可能採取的嚴苛的緩解風險措施，結合對當前地緣政治格局進行謹慎判斷，有助於各方為交易的成功預作準備，充分發揮行業併購的巨大價值潛力。