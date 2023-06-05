台肥進口低碳氨 展開台灣淨零碳排新頁

由台肥公司向沙特基礎農業營養素公司(SABIC AN)與沙特阿美公司(Aramco)採購全台首批低碳氨已於6月1日抵達台中港，該批低碳氨乃沙烏地最大石化與石油企業共同合作產製，台肥公司積極爭取進口供應台灣市場。

台肥公司新任董事長李孫榮表示：台肥未來將致力於本業經營及達成淨零碳排的目標，淨零碳排是國際趨勢與主軸，台肥將持續優化製程技術，往減碳目標邁進以增進國際競爭力，台肥本次能從沙烏地合作夥伴SABIC AN公司取得首次低碳氨船載進口台灣，將對於國內液氨下游應用產業包括肥料、化工等帶來原料減排貢獻。

沙烏地SABIC AN公司執行長Abdulrahman Shamsaddin表示：低碳氨產品的供應反應了我們致力於為客戶提供低碳解決方案的承諾，並幫助他們在清潔能源轉型和低碳化肥解決方案等各個領域實現淨零目標。我們已經向日本、韓國和印度等多個市場交付了該款產品，這展現了我們成為低碳氨市場領先者的決心。

液氨為台灣肥料化工與電子產業重要原料之一，目前全數仰賴進口，近年國際大型生產企業為達成淨零碳排的趨勢，皆積極投入低碳氨的開發，台肥公司作為台灣最大液氨進口供應商，將持續掌握低碳氨的貨源，提供台灣下游產業低碳排原料最佳選項。李孫榮董事長是美國德拉瓦大學環工博士，學經歷完整，企盼能帶領台肥扮演泛公營事業在淨零碳排領域的領頭羊。

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