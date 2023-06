InnoVEX 2023新創競賽12個獎項得主正式公布加拿大新創Blumind同時獲得競賽首獎與ST Award特別獎

亞洲指標新創展會InnoVEX於6月2日落下帷幕。共同主辦單位台北市電腦公會(TCA)表示,今年有來自22個國家與地區共400家海內外新創團隊展出,吸引共23,726位海內外參觀者到場。TCA並於2日同步辦理InnoVEX 2023新創競賽(InnoVEX Pitch Contest)決賽,由競賽裁判決選出總獎金價值高達12萬美元共12個獎項得主。來自加拿大的新創Blumind,以低耗電終端AI即時推論運算類比晶片技術,同時獲得Grand Prize(首獎),以及與經濟部中小企業處與旗下Startup Terrace贊助的ST Award特別獎。

競賽首獎由Plug and Play Taiwan共同贊助,獎項價值高達3萬美元,包括Plug and Play Taiwan’s Globalization Program輔導計畫、InnoVEX 2024免費展台1個、大會廣宣資源(包括新聞專訪、影音專訪影片、InnoVEX線上展權益)、展後與創投評審媒合機會與首獎獎座1個。

InnoVEX 2023新創競賽共選出12個獎項得主 涵蓋多樣應用領域類別

為勉勵協助尚未成立公司之早期新創團隊報名角逐競賽,並擴大來自學校或研究機構的新創團隊接觸海內外創投與國際曝光機會,大會提供Future Star Award(未來之星)專屬獎項,今(2023)年由Lipro Vision以奈米級超穎光學Metalens Optical Engine(MOE)光學引擎獲獎。因應ESG發展趨勢,主辦單位今年新增ESG & Green Tech Award獎項,由TSGC Technologies的PV Circulator太陽能光電板回收解決技術方案獲獎。

由經濟部中小企業處與旗下Startup Terrace(林口新創園與亞灣新創園)贊助2名ST Award特別獎獎項,獨家獲得2萬美元獎金,以及Startup Terrace第一年共同工作空間免費進駐,分別由來自加拿大的Blumind,與來自南韓的DeepX獲得。DeepX是AI半導體設計公司,以設計給物聯網裝置AI運算用的神經運算處理器(NPU)IP獲獎。

Mechavision(Touché Solutions)則以給工業用機器人使用的T-Skin安全皮膚感應模組,獲得由美國高通公司提供Qualcomm Innovation Award(高通創新獎)特別獎,獨家獲得1萬美元獎金。

為協助台灣新創團隊加速拓展業務,安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)提供KPMG Award(KPMG特別獎)特別獎共1名,獨家獲得價值1萬美元的新創輔導資源,最終由BELX BIO-PHARMACEUTICA推出的可抑制B肝機制的植物新藥BEL-X獲獎。

由台杉投資,針對物聯網領域與生物科技領域相關的新創所提供的Taiwania Capital Innovation Award(台杉投資創新獎)特別獎,獨家獲得1萬美元獎金,最後由LEDA-CREATIVE TECHNOLOGY推出的SeaDeep一站式AI模型開發平台獲獎。

由Innovation and Strategy Center Okinawa(ISCO)所提供,總價值199萬日圓的Okinawa Innovation Award(沖繩創新獎),由Asiabots所推出的Omnichannel AI消費者服務所獲得,獎項內容包括 ResorTech EXPO 2023 免費展位、官方網站展示、大會論壇演講機會與展覽Party服務,以及展覽裝潢費用、差旅費用、10萬日幣現金等,總價值達199萬日幣。

由Plug and Play Taiwan所贊助的Plug and Play獎項,分別由Adirtek、Ataya、Coolso等三家新創所獲得,獎項內容為能被邀請參加Plug and Play Summit 的Pitch Session,協助新創廠商直接向國際創投與國際級加速器進行Pitch。Adirtek獲獎的技術為 SEMI 設備通訊標準/通用設備模型 (SECS / GEM) 控制盒;Ataya獲獎的技術為全球第一套異質專網及智慧管理平台Ataya Harmony;Coolso獲獎技術為手勢辨識智慧穿戴解決方案,使用者僅需要配戴手環大小的腕戴式裝置,就能用手勢控制直接在XR、穿戴裝置、IoT與遊戲場景裡面使用。

InnoVEX 2023新創競賽12個獎項得主名單與得獎廠商簡介(https://innovex.computex.biz/show/pitch2023list.aspx)。