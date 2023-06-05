2023台北國際電腦展 圓滿落幕 AI智慧掀高效運算浪潮 COMPUTEX重返榮耀

2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）6月2日圓滿落幕，國境解封後實體展出吸引爆棚參觀人潮，四天展期間共吸引來自150國、47,594名的資通訊產業買主及專業人士，較2019年疫情前成長12%，其中前十大參觀者來源國/地區為日本、美國、韓國、中國、泰國、香港、越南、印度、菲律賓、印尼。COMPUTEX 2023以「共創無限可能」作為號召，成功在疫後重新匯聚全球科技生態系豐沛能量，攜手國內外科技龍頭企業與新創業者共同催生超智慧科技生活。

COMPUTEX 2023吸引來自150國超過47,000名國際買主。圖／貿協提供

瞄準智慧高效運算 AI賦能打開無限可能

隨著AI應用不斷擴張及在5G技術加持下，高效運算正蓬勃發展，根據研究機構Research and Markets預測，2028年全球由AI驅動的HPC（高效運算）市場規模將達374億美元。本屆COMPUTEX緊扣AI智慧高效運算議題，參展廠商紛紛端出高效能運算的產品及解決方案，論壇活動也充分呈現高效運算的落地應用潛力。

AI運算頂尖大廠輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳率先在展前一天的COMPUTEX Keynote主題論壇登場，大秀AI晶片H100及全球第一個加速運算處理器Grace HOPPER，揭示誰掌握「算力」、誰就掌握未來的AI趨勢，未來任何裝置都可以進行AI運算，將全面改變人類的溝通互動方式，甚至是生活型態。

技嘉科技GIGABYTE亦將「Future of COMPUTING邁入運算未來式」作為展出主題，展示AI/HPC超級晶片伺服器、先進資料中心、工業電腦和物聯網、綠色機房等智慧產業應用。全球網通晶片大廠瑞昱Realtek亮點產品包含AI運算USB攝影機晶片RTS5863，內建自主研發的邊緣運算機器視覺引擎。

華碩ASUS旗下子公司台智雲TWS結合台灣杉二號超級電腦，發表臺灣第一個繁中版企業大語言模型「福爾摩沙大模型」（FFM），以及企業級高安全性的生成式AI解決方案AI Foundry Service（AFS）。

技巨頭助陣開講 飽覽產業前瞻趨勢

展中重頭戲活動—COMPUTEX Keynote主題演講圍繞高效運算趨勢，包含輝達NVIDIA、高通Qualcomm、恩智浦NXP、宏碁Acer、美超微Supermicro及安謀Arm等六大產業龍頭齊聚暢談跨世代的科技革新與產業熱門話題。NVIDIA分享加速運算和人工智慧象徵運算力的重塑，人類正處於全新運算時代的轉捩點；Qualcomm強調結合邊際運算和雲端運算的混合式AI將是AI的未來新型態；NXP專注於雲端運算、生成式AI、大數據、機器學習等技術；Supermicro表示人工智慧應用不斷增加，對高端AI設計伺服器的需求也在上升；Arm則指出當前運算需求的成長已超越業界的想像。

Acer亦在主題演講中闡述把AI應用在醫療、交通、新能源等多元面向，並與外貿協會合作推出Earth Mission APP，展中下載次數近3千次，COMPUTEX也將透過非營利組織One Tree Planted前往亞馬遜雨林種樹。此外，展中同步展開的COMPUTEX Forum聚焦元宇宙、半導體及永續發展，集結國內外企業高階主管與專家代表，分享產業前瞻觀點。

國際科技巨擘齊聚COMPUTEX Keynote主題演講。圖／貿協提供

InnoVEX打造新創地球村 資深創投盛讚資源整合

InnoVEX作為全球指標新創媒合平臺，今年集結22國近400家參展團隊數，融匯來自全球各地的創意金頭腦與創投資金，吸引共23,726位參觀者。其中InnoVEX 2023 Pitch Contest新創競賽更是大家角逐的目標，最終由加拿大的Blumind團隊以類比半導體架構獲得首獎。

比利時創投imec.Xpand執行長Tom Vanhoutte指出，「InnoVEX與COMPUTEX是個有趣的整合，參觀者不僅能接觸在製造端耕耘已久的成熟廠商，同時也能見證創新團隊的創意能量。而COMPUTEX的強大科技生態鏈，更有助於在短時間內建立產業人脈，促成更多未來的合作可能性。」

展中周邊活動百花齊放，COMPUTEX採購洽談會媒合37國141位重量級買主進行448場次洽談；展場主題導覽活動則由科技專家曲建仲博士、科技說Afra、電獺少女等產業KOL，帶領粉絲開箱展覽，帶來不同角度的科技新鮮觀點。線上的CPX on Air則提供展期間最即時且完整的系列活動報導以及趨勢分享，服務無法親臨展場的線上觀眾。

下屆台北國際電腦展COMPUTEX訂於2024年6月4-7日回歸，持續與全球業者共同拓展智慧創新且永續發展的科技生態系，展覽最新消息請持續鎖定官網（www.computextaipei.com.tw）及社群粉絲頁。