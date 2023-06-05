公私協力 數位發展部開創5G專網新紀元

邀請各界交流分享，落實推動我國5G專網政策

賦能5G垂直應用發展，宣示5G專頻專網辦法正式上路，數位發展部於6月2日舉辦「開創5G專網新紀元啟動記者會」，邀請推動臺灣數位經濟發展的重要部會、產業公協會組成的「5G垂直產業應用推動小組(SIG)」及實驗網路業者代表一同參與啟動儀式，展現公私協力打造臺灣的5G新未來。

數位發展部部長唐鳳表示：「5G專頻專網正式接受申請，是台灣數位轉型非常重要的里程碑」，唐部長進一步表示過去幾年看到實驗場域有相當多的示範，如何將這些示範變成生活的一部分，「穩定性、安全性」是非常重要的兩大要素，數位部責無旁貸。唐部長也感謝產業署實際走訪產業，瞭解業者實際需求，調整5G專頻專網政策，此次除了是展現努力的成果，更是5G專頻專網時代的新開始。

國發會主委龔明鑫表示：「國發會在第三期前瞻預算編列的時候，特別將數位轉型列為重點項目，5G也是預算編列重點，今天看到5G專頻專網開花結果，真的非常高興」。5G可以突破4G技術的障礙，不論從製造端、應用端都將帶來龐大商機。

數位發展部成立之後，「5G專頻專網」業務即從國家通訊傳播委員會移轉至數位發展部，為了更深入了解產業需求，數位發展部數位產業署先後參訪多家實驗場域主，參考實際應用業者意見後，持續調整才完成此次的「行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法」。本辦法以產業面實際應用者的角度，從「降低成本」、「應用開放」與「簡化程序」三大方向調整，更符合專網使用者的實際應用需求。數位發展部會中也對5G專頻專網收費標準進行說明。

活動出席部會除了數位部、國發會之外，還有國科會、通傳會、交通部、經濟部工業局等多個政府單位，以及電子、科技、通訊產業等重要公協會代表，一起按下象徵5G專網的啟動鈕，正式啟動5G專網新紀元。各界引領期盼的5G專網正式上路，是臺灣產業數位轉型的新紀元。

數位發展部說5G專頻專網將在6月5日開始受理申請作業，另外產業署將於6月6日- 6月12日辦理北、中、南「行動寬頻專用電信網路輔導設置說明會」，以及6月16日舉辦「5G專網數位韌性與多元創新國際論壇」，同時將持續提供各種諮詢、輔導資源，協助業者發展5G專頻專網應用，促進5G專頻專網垂直場域擴散應用發展。