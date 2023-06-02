優勝奈米推出UW-201無硼酸鍍鎳添加劑 電鍍鎳工藝更加環保

全球環保永續議題已成為顯學，因此提升電鍍技術已刻不容緩。作為綠色化學先驅者的優勝奈米科技長年專注於開發環保的綠色化學，且順利取得多項金屬相關發明專利。近期又有一項重大突破，成功開發出無硼酸添加的電鍍鎳製程，為電鍍行業帶來可行的環保解決方案。

電鍍鎳是一個市場龐大的領域，可廣泛運用於連接器端子連續電鍍、IC導線架連續電鍍、LED連續電鍍、水五金掛鍍、飾品掛鍍、印刷電路板掛鍍、殼類金屬件滾鍍、小金屬散件滾鍍等。然而，在傳統電鍍過程中，添加硼酸是常見的做法，但由於硼酸被列管為致癌物質且排放管制越來越嚴格，導致傳統電鍍製程面臨環境和法規的嚴峻挑戰。

UW-201無硼鍍鎳添加劑可廣泛應用於連續電鍍製造業、印刷電路板製造業、水五金掛鍍製造業與半導體製造業。圖／優勝奈米科技提供

優勝奈米科技董事長許景翔表示，為了克服此問題，優勝奈米推出UW-201無硼鍍鎳添加劑，此項創新技術顛覆近百年來使用的傳統鍍鎳技術，且為電鍍行業的應用領域帶來重大的改變。該技術不僅提高鍍鎳的電流效率，亦通過各項鍍層品質性賴性測試，且能解決工廠員工與硼酸接觸的致癌風險與廢水處理困難等諸多問題。目前該產品已獲得台灣發明專利，其他各國發明專利尚在申請中。

全球針對環保法規越趨重視，因而綠色化學製程的需求也與日俱增，而研發UW-201無硼鍍鎳技術將有助於推動整個電鍍行業的綠色轉型，且符合歐盟和台灣的環保要求，未來將加速促進環保與可持續發展目標。

許景翔強調，透過團隊努力不僅體現對環境的關懷，也對全球綠色轉型做出積極貢獻，未來UWin將持續致力於永續環保技術的研發和創新，為更多產業提供環保解決方案。詳情可查詢優勝奈米科技官網：https://www.uwin-nano.com或洽詢:(02)2269-1477何先生。