2023貴陽數博會人氣火爆 各大企業輪番較勁

日前，2023中國國際大數據產業博覽會(以下簡稱數博會)於貴陽落下完美帷幕，最後一天的展會仍吸引眾多人潮，部分展區排隊人潮能圍繞展廳半圈，呈現火爆人氣。

數博會已有八年歷程，在技術、應用以及商業模型等方面都獲得了國際認可，是為大數據領域國際盛會。本屆主題圍繞在人工智慧模型等前線熱門議題，並舉辦多場專業論壇、高端對談等精彩演講。吸引328家企業於現下參展，包括華為、阿里巴巴、騰訊、京東、百度、滴滴等互聯網頭部企業。而各大展商、專家學者們也藉此機會展開技術交流、成果展示以及新品發佈。其中國際領先科技成果發佈共計有20項，促成簽約71個項目，投資金額613億元人民幣。

參觀展會人數超過18萬人次，註冊嘉賓2.14萬人。觀看開幕直播達1293萬人次。其中，人氣最旺的企業是華為，在華為數位生活展區，極具創新力的手機新品悉數亮相，吸引眾多媒體圍觀。科技與美學兼顧的HUAWEI P60 Pro、突破想像的HUAWEI Mate X3、個性時尚的HUAWEI nova 11等等，充分展現了華為在卓越的影像能力，領先的折疊技術、以及用戶年輕化等方面的匠心品質。

大數據帶動各行業爭相推出新科技產品，展會中民眾也能親身體驗其中的便利與樂趣

除了華為，中國移動，聯通，廣電等通訊大廠也都設有特色展廳，而汽車相關產業幾乎都推出無人電動車。叫車平台龍頭企業滴滴即在現場展示上月才公佈的首款未來無人駕駛概念車DIDI NEUROU，白色流線車體的外型充滿未來科技感，搭配獨創的車內機械手臂實現了360度車內外環境感知，提供如:提行李、遞茶水等多項車內外服務，有助於優化乘坐體驗，提升品牌運營服務，吸引眾人矚目，民眾爭相在展示車前拍照攝影打卡。現場另有電商平台京東快遞展示的無人快遞車，大數據平台網易則透過模型，展示無人車在道路上行進、路邊停車及倒車等技術，吸引民眾駐足觀賞。

滴滴無人駕駛概念車 DIDI NEUROU 。圖／旺北方偉光提供