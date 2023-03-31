速博康科技 獲國家品牌玉山獎傑出領導人全國首獎

榮獲總統接見表揚

總統蔡英文3月14日在總統府內親自接見第19屆國家品牌玉山獎得獎代表，恭賀得獎人獲獎。速博康科技榮獲 「國家品牌玉山獎 傑出企業領導人獎－全國首獎」，由總經理張正明接受總統表揚。

速博康科技以在地化經營與國際接軌優異成績先於「第十九屆國家品牌玉山獎」 獲頒傑出企業領導人獎－全國首獎，3月14日更受邀晉見蔡總統接受表揚。

蔡英文總統接見時表示，「淨零轉型」是具有高度挑戰性的工作，政府會傾全力整合各界量能投入，並盼所有得獎廠商繼續支持政策。在淨零轉型上，速博康表示，ESG與工業物聯網（IIoT）緊密連結，透過物聯網技術及數位創新等工具，可精準辨識工廠運營狀況，促進工業升級。多年前製造業並沒有工業物聯網的概念，台灣許多工廠建置早，如何達到ESG目標？又該如何同時進行數位創新？是多數工廠面臨的難題。早期廠房早已建置不同品牌的工業設備，如今工廠要進行數位加值，不可能集結所有品牌後再進行轉型，因此須有運營科技（OT）人員，提供資訊科技（IT）數據，讓IT人員進行智慧分析，進而有效進行數位創新及升級。速博康開發的iM-Connect網頁型協議轉換軟體，內建多種PLC驅動器與工業通訊協議，且在雲端服務設定上也開放AWS、Microsoft Azure、Google Cloud三大公有雲，提供所連結的產業設備與場域，易操作的協議轉換與資料採集平台。工業物聯網最大價值是在既存架構上，以最小成本進行加值創新。速博康不僅提供客戶專業的軟體客製化服務，也為有工業自動化需求的客戶制定軟硬體整合式的解決方案。

速博康科技－NOVAKON CO., LTD (為廣積科技－iBASE Technology Inc.子公司)是國內專業的人機介面(HMI)與工業物聯網相關產品開發與製造商，旗下產品全為台灣研發製造，致力於研發最佳的工業自動化產品，更為了配合各種產業的使用特性，提供業界獨有的軟體ODM/OEM客製化服務。成立邁入第13年，速博康科技不斷投入研發，並以『降低自動化導入成本』及『符合各種產業的需求』作為公司宗旨.