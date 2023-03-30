低碳產業永續發展聯盟 對焦金屬產業鏈低碳與永續需求

低碳產業永續發展聯盟3月29日於裕元花園酒店4F溫莎廣場舉行第一屆第一次會員大會，該活動是接續著去年九月底的誓師宣示，當天除既定的理監事幹部的選舉外，也邀請源潤豐鑄造公司總經理也是主要發起人之一的黃獻毅理事長還有王志銘永續長，工研院產業服務中心鄭嘉隆組長，與臺中市政府黃崇典秘書長為大家進行低碳議題的演講，現場與會員互動氣氛熱絡。

理事長黃獻毅表示，臺灣產業以外銷出口為導向，淨零碳排、碳中和浪潮勢將衝擊且攸關產業未來，在歐美日等國強力要求下，臺灣廠商必須於供應鏈提供低碳甚至零碳產品或製程，加上未來碳排放再納入碳稅徵收後，勢必成為製造業一大考驗。

黃獻毅強調，當前各國大型企業已積極收購綠電及開發節能技術，由於臺灣多為中小企業，迫切須要上下游產業鏈共同合作，聯盟成立目的在於促進中小企業從原物料選用、生產製造到運輸等產業流程，攜手解決碳排放問題、完成碳盤查與減碳目標。聯盟中長期目標就是將聯盟官網成為一個大家所製造的低碳產品的搜尋引擎，未來甚至能夠讓國外廠商獲得台灣低碳廠商與產品的第一線媒體。

低碳聯盟的組織架構內，特意增設永續長一職來領導整個聯盟的實務運作，王志銘永續長揭露了今年度每月都有的低碳與ESG課程內容，除了透過引導式說明的方式來介紹溫室氣體盤查，更規畫了多場工作坊和實務分享，讓盤查的前輩向大家直述走過的碳路歷程。不同於其他低碳相關的工協會，王永續長特別鼓勵大家要能積極參與聯盟的開設課程和工作坊，首要是來釐清自己在低碳領域的目標設定，才不會事倍功半。

低碳聯盟集結了整條上中下游的金屬產業與工具機產業鏈的企業會員，因此在LCIA聯盟官網(www.lcia.org.tw)內規畫建置金屬與工具機產業鏈的材料清冊還有其產品碳排放資料庫，透過這些係數資料庫，中小企業與會員們就可以先行自主碳盤查，預備進行下一步的減碳工作；聯盟內部也透過政府單位與財團法人的鏈結，將讓會員們可以第一手地獲得補助計畫的相關資源。

聯盟也在會議期間演示了這次與會人員交通期間的碳排量計算，讓會員直接有感，也要朝向降低使用單次性的物品還有電耗的目標持續邁進。

臺中市政府秘書長黃崇典表示，期許聯盟能夠整合產、官、學、研的資源加上市府的力量，掌握低碳轉型先機、共創綠能經濟，使臺中成為永續之都。黃崇典說，盧秀燕市長重視環境永續議題，致力推動低碳城市「永續淨零三部曲」，涵蓋空氣品質改善、綠能交通及再生能源發展，皆有顯著成果並獲國內外肯定。

工策會總幹事黃于珊表示，中部地區為製造業重要聚落，淨零碳排議題攸關產業未來發展，鑄造業指標大廠源潤豐將危機化作契機，為全臺鑄造產業中率先取得ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準認證的廠家之一，黃獻毅總經理更發起低碳產業永續發展聯盟，希望透過「低碳國家隊」打團體戰，從製程及能源使用改善和循環經濟三方面著手，為臺灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。

圖/戴辰攝影

鄭嘉隆組長特別以「淨零轉型輔導能量與政府資源介紹」為題，向會員說明政府在推動低碳轉型的補助量能內容的開放。