嵐宇科技推出Google地圖預約服務 提升店家競爭力

「Google預約」結合Google地圖商家，消費者在Google搜尋、Google地圖搜尋店家評價、產品、服務項目、電話地址時可立即線上預約店家服務。消費者不需要花時間致電詢問預約，店家也不需要在百忙之中抽空接電話處理，全部流程接為智能管理，且系統接受預約訊後會立即自動加入Google行事曆，智慧自動化省去操作、詢問時間，降低轉換成本。另外「Google預約」也能有效優化客戶網站SEO搜尋排名，觸及潛在客戶效果提高。

目前「Google預約」只適用於某些國家地區，僅限與Google合作的廠商提供此服務。值得一提的是，嵐宇科技不但取得「Google預約」合作夥伴的身分，同時也是「Google Ads」菁英合作夥伴及「Google Workspace」合作夥伴，能夠提供客戶更多Google產品間的整合服務，也透過自有的「WaHerYa」智慧數位行銷平台為客戶提供架站平台、數位廣告媒體、行銷數據分析、線上電商平台、LINE/Message對話式商務及預約系統等全方位整合行銷服務。

「Google預約」必將成為現今店家爭相體驗的服務。圖／嵐宇提供

嵐宇科技計畫從今年起讓使用「WaHerYa預約系統」中的「美髮」、「美甲睫」、「美髮」、「美容SPA」等行業客戶優先免費升級體驗「Google預約服務」，導入Google行事曆提醒消費者多堂課程服務、定期回訪保養，預計高效提升店家曝光率、顧客黏著度、預約率以及簡化預約流程。「Google預約」必將成為現今店家爭相體驗的服務。