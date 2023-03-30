金屬中心46項研發成果 2023智慧城市展吸睛焦點

文/葉圳轍

2023智慧城市展(高雄場)今(30)日在高雄展覽館熱鬧登場，為呼應大會「數位轉型再創智慧城市新高峰」的主題，研發法人金屬中心，展現在金屬材料研發、加工、應用的經驗和技術實力，現場大秀46項最新研發成果和技術應用案例，成為展會焦點，相當吸睛。

金屬中心在現場以「預見科技新趨勢」為活動主軸貫穿四大主題區；「創新超能力」曝光中心近6年國內外獲獎技術、「科技癮想力」呈現工程師背後不為人知的奮鬥事、「技研理解力」展示中心技術與會員廠商合作開發的產品、「互動生命力」透過專屬IG濾鏡、FB直播串連數位互動，呈現不一樣的蓬勃生命力。

其中，榮獲雙料國際大獎的4D(3D+異質)固相式積層製造技術，可依產品使用需求，進行異種材質設計，再藉由摩擦攪拌銲接方式將材料層層堆疊結合成產品，擺脫傳統製造工法的限制，該技術可縮短20%製程時間、降低42%能耗，且提高金屬材料利用率、大幅減少40%加工材料的浪費，同時滿足各式3D形狀的金屬製品，屬於低能耗、無銲接煙塵之綠色環保製程。由於結合兩種不同金屬優勢，可針對產品特殊需求進行金屬複合結構應用，再加上可客製化產品，可以快速協助業者對應新產品結構開發需求，現已應用於航太、電動車零組件等產業。

第二項為真實動態影像脊椎手術輔助系統；該技術同樣榮獲雙料國際大獎、國家產創獎及新創獎等殊榮。以往在進行脊椎手術時，僅能依靠手術中重複拍攝X光透視影像進行圖資更新，且術後傷口大復原慢；相較於現有導航系統無法一次註冊三節以上的椎節，又受限定位標體積過大，無法即時修正椎節的空間資訊，故金屬中心開發全球首創之光學3D複合定位技術，將定位標記設計為十二面體並縮小化，同時整合椎節自動分割及導航、自動路徑規劃、術中定位即時補償技術，對於精密的臨床手術需求，提供更佳的解決方案。

金屬中心研發的真實動態影像脊椎手術輔助系統，首創之光學3D複合定位技術，運用十二面體定位標記，將落實臨床應用，可強化國內脊椎微創手術輔助系統生態鏈。圖/金屬中心提供

據悉，該套系統已進行13例大體試驗，成功率達98%，規劃於今年(112)落實於臨床應用，共同強化國內脊椎微創手術輔助系統生態鏈。

另外，值得關注的是水上無人載具(USV)，結合浮體進行模組化設計，可快速拆裝變換形體，以對應不同任務需求。外海航行時，可抗4級風(5.5~7.9m/s)，抗浪高1m~2m能力，並具備自動巡航及多航點設定遠端遙控功能，在控制點半徑30公里(含)範圍內可進行資料傳遞與導控任務，而且載具上還能承載無人機起降與協同作業，搭配各種海底和環境測繪的傳感器，針對地球物理、地震勘測、淺水水文漁業和水生棲息地等進行測深測繪，未來應用無限。

金屬中心研發的水上無人載具(USV)，結合浮體進行模組化設計，可快速拆裝變換形體，可抗4 級風(5.5~7.9m/s)，抗浪高1m~2m能力，具備自動巡航及遠端遙控功能。圖/金屬中心提供

金屬中心董事長林仁益表示，該中心長期致力於國內金屬及相關製造工業升級，同時跨足醫材產業多年，透過政府科專資源的挹注，研發出更多創新技術，不僅應用於各行各業，更協助產業邁向智慧科技、淨零永續之目標，未來金屬中心持續精進技術創新和發展，為國內產業貢獻力量。