VicOne 攜手友通 讓「車聯網」環境內資料分享更安全

更優異的嵌入式車用網路資安解決方案，安全連網汽車與智慧城市

趨勢科技車用資安新公司VicOne表示將與合作夥伴全球嵌入式主機板及工業電腦領導品牌友通資訊（2397）擴大合作。這項策略聯盟將為快速成長的電動車與連網交通運輸市場提供領先業界且更優異的網路資安軟體解決方案與服務。

放眼望去各類車輛、交通號誌及物聯網基礎設施隨時都在透過網際網路交換大量資料。VicOne 與友通將攜手為各種應用提供更優異的嵌入式網路安全解決方案，要從設計階段將資安防護軟體嵌入交通運輸工具、車隊管理以及智慧燈桿（smart pole），為全面連網的交通運輸與智慧城市環境奠定良好基礎。

友通總經理蘇家弘表示，「我們將與 VicOne 共同為全球汽車製造業客戶及智慧城市規畫者提供業界領先的解決方案，透過最佳的資安軟體設計與技術整合來支援下一代連網汽車，打造安全可靠的智慧城市。」

VicOne執行長鄭奕立指出，「我們很高興能和友通擴大合作，因為我們雙方都擁有共同的願景，希望在守護車用網路安全的同時，改善智慧城市的交通運輸，並且有效運用蜂巢式車聯網（C-V2X）技術來解決交通阻塞、行人安全，以及智慧運輸安全等問題。」

VicOne 與友通經常合作展示如何運用車用資安軟體應用程式，為智慧城市提供更全方位的網路安全防護。最近，他們在德國的嵌入式電子展（Embedded World2023）友通攤位中示範了一個駭客如何利用智慧裝置漏洞駭入一台車輛，進而影響人員及車輛安全的 C-V2X 攻擊案例，此案例中顯示VicOne車用網路安全解決方案能從遠端管控監測異常訊息並且即時發出警告。作為車用資安的專業領航者，VicOne能協助車廠、車隊管理者及系統供應商擘畫一套更強大的資安防禦願景，並防範利用OTA（空中下載技術）的新型態駭客入侵。

關於DFI

友通資訊（DFI Inc.）成立於1981年，為全球高效能運算技術的領導廠商。憑藉在工業電腦領域耕耘多年的豐富經驗，友通致力於主機板及系統產品的創新設計與生產，為嵌入式解決方案提供嚴格版本控管及長生命週期的產品，專注工廠自動化、交通、醫療、博弈、國防等領域的深耕。友通於2017年底正式加入明基佳世達（Qisda）集團，透過研發技術、供應鏈管理及製造產能的整合，強化核心競爭力，同時藉由與集團內部豐富的資源互惠，友通提供更多元廣泛的嵌入式運算產品及先進的服務，包含LCD廠內整合、PCBA及系統組裝、測量試驗室，以及機箱的設計與製造。

關於VicOne

VicOne致力保護未來車的安全，為汽車產業提供最新系列的車用資安軟體與服務。VicOne的解決方案專為滿足汽車製造商嚴格要求所設計，旨在保護並提供新型態汽車客製化的特殊需求。身為趨勢科技的子公司，VicOne憑藉著趨勢科技超過30多年在網路資安的堅固基礎，為客戶提供卓越的汽車防護與深度資安情報洞察，以協助建造安全又智慧的汽車。更多關於VicOne訊息請參考：https://www.vicone.com/zh