台灣氣候聯盟籲加速碳定價與市場機制

隨著《氣候變遷因應法》三讀通過，台灣正式邁向2050淨零目標。為與政府協力達成此目標，台灣氣候聯盟於今日在2050淨零城市展中舉辦「建設淨零新路徑：碳資產管理與數位轉型雙軌同行」國際論壇，匯聚國內外產官學界共同研討如何加快碳定價與建立市場機制，提升產業競爭力。

台灣氣候聯盟理事長海英俊致詞表示：應強化國際合作，產業攜手共建永續競爭力。台灣目前規劃推行「碳費」機制，但很多國家同時也走向了碳排放總量管制與市場交易機制，目的都是實踐「排碳有價」的精神，不少企業也早政府一步，實施「內部碳定價」，將未來風險具體量化，並進而開拓低碳商機。作為一個外銷型國家，台灣產業必須加快步伐，以實現2050淨零目標並與國際接軌。

本次論壇邀請到企業代表台達電子周志宏永續長、群創光電彭峻豪永續長；長期投入數位發展推動的數位發展部數位產業署呂正華署長；曾任行政院政務委員、資策會董事長等要職，參與台灣多年數位計畫規劃的成功大學郭耀煌副校長、瑞士國際碳市場專家與日本全球環境戰略研究所學者，進行專題演講與座談交流。

此外，菲律賓氣候變遷委員會 ( Climate Change Commission of the Philippines )代表團也遠道而來參加，並由團長Albert P. Dela Cruz現場與台灣氣候聯盟簽訂合作意向書，盼台菲雙邊共同應對氣候變遷，並進一步就水資源、再生能源、碳權交易及綠色環境等議題推展合作契機。

工研院連振安工程師（左起）、台達電子周志宏永續長、數位產業署呂正華署長、台灣氣候聯盟海英俊理事長、成功大學郭耀煌副校長、群創光電彭峻豪永續長及台灣氣候聯盟彭啟明秘書長與會共同探討台灣如何落實淨零碳排。圖／台灣氣候聯盟提供

論壇上半場針對「氣候治理與碳資產管理」，由瑞士碳權專家Mischa Classen、日本全球環境戰略研究所的政策研究員Temuulen MURUN分享兩國如何藉由巴黎協定，帶著企業到開發中國家進行合作計畫，爭取國際碳權與碳商機；台達電子則分享一噸300元美金的高額內部碳定價實施，促進內部轉型的成功經驗。

下半場探討「數位轉型淨零解方」，從「政策推動」著眼，了解政府如何協助打造韌性企業；再從「應用研發」談到AI、物聯網等技術，如何將製程/設備優化，以監測、預測、控制決策減少碳排；最後以群創光電的產業實證，印證數位導入對淨零碳排的幫助。

數位產業署呂正華署長在專題演講中表示，推動「台灣雲市集平台」目的是讓中小企業可以更容易導入減碳計算、能源管理系統等相關雲端解決方案，而企業利用台灣雲市集平台的補助點數來採購，將由政府負擔五成，最高可補助三萬點，讓平台成為中小企業轉型利器。

郭耀煌副校長指出，台灣資通訊產業貢獻GDP接近20%，但以硬體佔大部分，與美國為服務為主恰恰相反。因此應同步推動數位轉型與減碳轉型之雙軸轉型，確保發展AI與數位轉型的同時，也同步降低數位部門的碳排放，並化為所有利害關係人的DNA，如此才能讓台灣成為全球數位永續解決方案創新樞紐與數位淨零轉型典範。群創光電彭峻豪永續長也分享企業數位導入，建構企業綠色解決方案的經驗，將風險管理與永續發展結合，強化企業韌性之作法。 台灣氣候聯盟彭啟明秘書長在主持綜合座談時，整合專家建議後提出：校園應積極培育數位與減碳人才，並將減碳與數位轉型融入學校教學與治理中。並結合數位發展部之各項政策工具與雲平台，協助目前較需要幫助的中小企業一起加入減碳與數位轉型行列。