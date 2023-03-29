東海大學智轉中心舉辦ChatGPT論壇引發工商業界熱議

東海大學智慧轉型中心日前舉辦「ChatGPT對產業與管理的衝擊」論壇，當日集結120餘位企業高階主管及相關領域專家學者，並特別邀請到「台灣微軟」，共同對ChatGPT浪潮進行深入交流與探討。論壇中討論了 ChatGPT 技術在人工智慧領域上的優勢與挑戰，以及 如何在企業與管理上應用 ChatGPT 技術，希望藉此能協助各產業界更加了解ChatGPT技術的應用價值。

東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元說：「每位管理者都必須要了解ChatGPT，這不是一般的數位化、智慧化，它等於是一個未知的超級物種，具有破壞式創新能力。」

藍濤亞洲總裁/東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元。 圖/東海大學智轉中心

微軟總經理卞志祥認為ChatGPT的崛起並非橫空出世，而是海量的數據，雲端平台再加上強大的演算法所造成的完美結合，而它的發展會造成商業模式的巨大轉換，進而影響整個產業生態系，當這個典範轉移時代到來時，企業管理者應該思考如何運用人工智慧這個劃時代技術，為自身企業加速轉型，進而開創新的契機。

特別專題演講Q&A：微軟總經理卞志祥(左)、東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元(右)。 圖/東海大學智轉中心

東南亞影響力大學張瑞雄副校長表示：「ChatGPT是破壞式創新！」ChatGPT可以用在各種產品的結合上，如結合搜尋引擎，搜尋直接給答案，從而變成新的服務。這樣的風險會導致舊的企業或組織失去市場佔有率或面臨被淘汰的風險。

與會講者與貴賓合照。圖/東海大學智轉中心

AI人人可用，前NCC主委詹婷怡則從法制的角度出發，認為每一個企業都需要開始訓練自己的大腦，而人工技術以「資料」為基礎，因此資料才是最珍貴的。另，林建甫教授針對ChatGPT是否是個奇異點？做了深入解析，東海周忠信主任也提出了工商業界的應用分享。

該論壇超過百家國內知名企業參與，東海大學智慧轉型中心希望透過此次活動，讓台灣企業更深入了解ChatGPT對產業與管理的影響；同時透過討論交流，使與會者能有更進階的思維與應對方法，從中推動公司治理策略上的重大革新！

未來，智慧轉型中心將繼續舉辦科技應用的論壇，並持續發展管理顧問服務，有關智慧轉型、數位行銷、ESG永續發展、政府補助計畫等需求，歡迎聯繫東海大學智慧轉型中心。

諮詢專線：04-23580788

與會來賓大合照 圖/東海大學智轉中心