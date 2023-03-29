嘉實XQ量化積木 首創免寫程式個人交易策略

不用寫程式，台灣股市投資人現在也可以輕鬆的打造自己的交易策略！在無程式碼(No-code)的浪潮下，嘉實資訊(3158)推出「XQ量化積木」，於今日舉辦的產品發表會中正式亮相。對有想法的股票投資人來說，透過簡單的使用者介面，投資人不用寫任何程式碼就可以建構出腦中的交易策略。

「XQ量化積木」，是台灣資本市場第一套軟體即服務(SaaS)的產品，讓使用者透過網頁介面，自行設計交易策略，系統從雲端直接把符合策略的交易訊號，送到使用者的裝置中。

「XQ量化積木」的開發宗旨是為投資人提供易於上手的程式交易工具，無需編寫任何腳本，如同堆疊積木一般，投資人只需透過點擊欄位的方式，設定股票池、加入進出場條件、回測驗證，簡易三個步驟，即可完成專屬的交易策略。量化積木平台目前提供近十萬組選股、盤中即時監控等條件可供選擇，而「股票池」功能亦與「XQ全球贏家」的現有功能無縫接軌，結合「盤後量化選股模組」產生的選股清單進行盤中洗價觸發，讓投資人於操作上更便利。

嘉實資訊董事長徐文伯表示，以往要從事量化交易，要在自己的電腦上安裝軟體及網路設備，接收即時報價資訊，並且要學會撰寫交易程式，但在程式語言教育尚未普及之前，擁有投資智慧和會寫程式，往往是兩條沒有交集的平行線。

嘉實資訊於疫情期間研發出不用寫程式的「XQ量化積木」，投資人只需透過各種決策條件的組合，便可打造出完整的自動化投資決策流程，並能透過回測來驗證與修正，讓有心學習量化交易但不會寫程式的投資人，也能將想法轉化為自動決策信號。

徐文伯表示，「No-code」加「軟體即服務(SaaS)」的雲端服務模式，近幾年成為軟體業的新發展趨勢，而量化交易現下佔歐美市場的交易比重，動輒達到五、六成，嘉實資訊結合軟體技術與資本市場的兩大趨勢，推出雲端化的量化交易平台，並且提供不用寫程式的使用者介面，讓量化交易變成普惠金融的其中一環。

徐文伯表示，根據世界經濟論壇的研究，個人投資人(retail investors)佔全球管理資產的比重，將從2021年的52%，成長到2030年的61%以上，量化積木的目標客群就是這一群廣大的個人投資人，讓他們享有原本專業投資機構才能使用的量化交易平台。

徐文伯指出，嘉實資訊一直專注在提供使用者更強大的決策工具，協助使用者提高投資的勝率，因此就算去年市場表現最差的時候，續約率也只是從92%下跌到84%，其中還有一些模組逆勢成長，顯示協助使用者投資成功，是一條正確的發展方向，這次的量化積木就是希望讓使用者可以提高投資的勝率，發展出符合個人交易風格的交易策略。

徐文伯表示，股票市場是唯一可以帶機率計算機進場的賭場，以前計算勝率這種事情，只有機構法人等高端客戶能做到，量化積木平台則是讓個人投資人也可以享有這個工具。

為了讓大家更快找到合適的交易策略，這個平台內建數百個勝率超過六成的交易策略，供使用者據以修改參數，調整條件，改造成自己的私房策略。

「XQ量化積木-免費公測版」預計於4月份推出，屆時只要註冊「XQ全球贏家」，就可立即試用XQ量化積木，詳細介紹請上活動官網：https://www.xq.com.tw/xqblocks/