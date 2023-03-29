丹佛斯與艾倫·麥克阿瑟基金會攜手推動循環經濟轉型

丹佛斯3/20宣佈成為艾倫・麥克亞瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)網絡成員，未來會將循環經濟理念納入綠色轉型的發展藍圖上。艾倫麥克阿瑟基金會致力於加速循環經濟轉型的過渡期，以因應氣候變化、生物多樣性喪失、廢物和污染等全球危機。

丹佛斯的ESG目標包括推動脫碳、循環永續、多元化及包容性。加入艾倫·麥克阿瑟基金會網絡之後，丹佛斯將全心投入以零廢棄、零排放為目標的循環經濟願景。

丹佛斯集團永續發展事務資深副總表示，「加入艾倫・麥克亞瑟基金會網絡除了讓丹佛斯有機會與世界許多領先組織並駕齊驅外，並可學習其他公司如何實踐循環經濟的商業模式。循環經濟是減碳與降低氣候變遷的重要推手，我們將循環經濟理念融入營運策略以開發高值化產品與綠色解決方案。」

循環經濟基於三大原則包括消除浪費和污染、以最高價值流通產品和材料以及發展再生資源。 丹佛斯的循環經濟目標是在2030年將80%以上的新開發產品採用循環設計思維，並與前25大客戶建立循環合作模式。

受到CIRCit與五所北歐大學研究項目所啟發，丹佛斯在新產品開發時融入重新思考-減量-循環再造理念。2022年，丹佛斯更進一步採用九項可用於丹佛斯新產品開發的循環策略，以確保新產品開發實踐循環經濟的思維，並持續進行品質改善。

Martin Rossen 補充說，「我們的目標是加速低碳產品開發的腳步及倡議循環經濟的實踐，不過這是一項艱鉅的工作。我們的重心是機械和電子產品，我們很期待開發以循環經濟為基礎的創新技術，艾倫·麥克阿瑟基金會擁有全球最大及最有影響力的組織，與他們合作可支持循環經濟發展，實現自然資源永續利用，並對我們的產品設計開發策略產生積極影響」。

艾倫・麥克亞瑟基金會經理Katie Attrill提到，「很開心丹佛斯能成為我們的合作夥伴，我們將協助推動循環經濟並提供所需支援。我們的基金會與250多個組織合作，包括世界領先企業、政策制定者、城市、學術機構和思想領袖等。我們提供學習機會並舉辦研討會和相關活動來促進成員之間的合作交流，以探索支持其循環經濟轉型的戰略和解決方案 。」

丹佛斯將繼續與相關學校和其他公司合作，以確保採用的評估工具和實際結果得到驗證，並以準確和完整的方式落實循環經濟原則和理念。欲了解丹佛斯如何落實循環經濟，請至英文官網查詢。

關於艾倫·麥克阿瑟基金會

艾倫·麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation，簡稱EMF)是一家國際慈善機構，致力於透過發展和促進循環經濟來應對現今全球所面臨的一些極其嚴峻的挑戰，如氣候變遷、生物多樣性喪失、廢棄物和污染等。該基金會努力與其公私部門決策者網路以及學術界合作，以建構相關能力與探索合作機會，設計和開發循環經濟措施和解決方案。EMF也創造了循環經濟的全球教導、學習和培訓平台，包括與先驅大學、學校和學院合作以及線上活動等。更多詳情，請至官網查詢: www.ellenmacarthurfoundation.org。