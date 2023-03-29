多元宇宙應用聯盟成立！數字王國攜手49家企業建構元宇宙生態系

最具規模的元宇宙生態系組織於昨(28)日正式成立，由台北市電腦公會（TCA）領軍，攜手電信、軟體、硬體、應用等各領域先驅者共同組成「多元宇宙應用聯盟」，聯盟成員包括好萊塢視效公司數字王國，以獲得奧斯卡青睞的創新虛擬人技術為台灣元宇宙科技，增添能躍升國際舞台的競爭力。

多元宇宙聯盟成員共襄盛舉 擴展元宇宙商機

多元宇宙聯盟成員包含遠傳、宏達電、和碩、華碩雲端、緯創旗下緯謙、佐臻、遠東集團零售總部、家樂福、全家、一卡通、趨勢科技、捷格科技、數字王國等49家企業，以「零售電商」、「醫療照護」、「綠色永續」、「製造工業」、「文化娛樂」、「教育學習」、「公益治理」為重點發展領域，致力促成台灣成為最佳元宇宙實踐及體驗場域，加速產業數位轉型，厚植台灣競爭力並擴展商機為目標。

49家企業組成多元宇宙應用聯盟誓師大會。圖／業者提供

根據最新報告指出，預測未來10年「元宇宙」對全球GDP貢獻達 2.8％，其中亞洲用戶對於元宇宙的認知度很高，而台灣產業從半導體、元件至硬體製造皆在元宇宙領域處於領先地位，加上平台、網路服務、虛擬人技術等軟體開發與內容服務的創新實力，勢必能在未來獲得很好發展機會。預期台灣元宇宙潛在經濟影響將在2035年達每年170億至320億美元（約新台幣5,100億元至9,600億元）。

好萊塢虛擬人技術提升元宇宙服務競爭力

Web 3、5G、6G、人工智能等技術皆已成為元宇宙發展應用趨勢，在此基礎環境中，跨領域的技術創新將是發展關鍵。數字王國開發虛擬人操控軟體Momentum Cloud即是可跨領域結合人工智能與電影產業的最新技術，其軟體功能可實時渲染與實時操控虛擬人，對接智慧語音與不同AI平台，讓企業快速輕鬆生成專業形象的虛擬人進行自動化服務，如銷售、導覽、諮詢等，應用場景如餐飲、金融、醫療、教育、房產。至於現在最流行的ChatGPT，數字王國虛擬人技術也已接上，數字王國執行長謝安說：「當各界看到AI虛擬人能自由對話，就能打開各行各業對虛擬人應用的想像力與可能性。」

數字王國已成為台灣元宇宙發展的策略夥伴之一，未來將運用虛擬人技術整合更多元宇宙應用場景，包括技術、載體、網路環境、支付、資料數據交換、運算、內容服務等，期望與各領域指標企業攜手推進元宇宙產業應用生態系的建立，一起開創台灣的元宇宙科技，也成為多元宇宙聯盟進軍國際的最佳助力。