新易智慧科技「罩」台灣 邁入 Web 3.0 時代

時代的巨輪持續地、飛速地轉動，我們都可以感受到資訊科技是如何改變了我們的生活，並從此讓「資料」成為現代社會中最為寶貴的資源之一。然而，伴隨著網路通訊的快速普及，個人和機敏資料也更容易遭受威脅。

國外火熱的 TikTok 短影音平台就因後臺能夠存取用戶個人資訊，遭到美國、英國、澳洲等一眾國家以違反國安與國民隱私風險為由下架。台灣擁有 2300 萬人口，細算起每一個人的重要資訊，數據量龐大且蘊含無限價值。

近年來，台灣的政府機構、銀行、保險公司、醫療機構和科技企業等重要機構在 2023 年都開始展現出對資訊安全的重視，這種意識能力的提升無疑是一種趨勢。為此，新易智慧科技戮力鑽研最新的代碼化技術，用以確保每一份資料的安全性和完整性。

代碼化技術是一種新興的資料加密技術，可以將特定資訊轉換為一段獨特的代碼，從而為數據的機密性作加密；在實際應用上，還可以將資料分門別類並重新編碼，使同一份資料在不同機構中轉換為不同代號，大大降低了傳輸過程中被盜取或損壞的風險。

靈活運用新易智慧科技代碼化技術，將使台灣的資訊安全提升到新的水平。做為「台灣資訊安全協會」創始會員，新易智慧科技持續致力於資訊安全和隱私保護技術的研發，希望能夠建立更安全、可信的架構，為台灣撐起安心的防護傘。這道防護除了抵禦外來的攻擊，更能依照需求選擇希望雲端或是在地化服務。

法規遵循方面，以最新發佈的「金融機構運用新興科技作業規範」及「委託他人處理內部作業制度」為例，傳輸及儲存資訊時應採用「資料加密」或「代碼化」等有效保護措施，免除被惡意攻擊或利用的風險。

邁入 2023 年，台灣的 2300 萬人口都應樹立「機密資料，由我自己掌握」的基礎資安意識，成為資訊的主宰、更成為自己的主人。未來，新易智慧科技更希望能夠為政府和重要機構逐步建立起有系統的管理機制，成為個人、企業、組織、社會和國家一道堅實無比的後盾！