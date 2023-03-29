金屬中心串聯產學研合作鏈結未來氫能市場商機

文/葉圳轍

面對氣候變遷，淨零轉型議題成為全球關注的目標。蔡總統呼應2050淨零挑戰，於111年3月宣示「能源轉型」下一階段將投入「氫能」的研發；國發會亦發布2050年淨零排放路徑，將氫能列為我國淨零轉型12項關鍵戰略之一。

因此，在技術處科技專案的推動下，金屬中心於3月28日成立「氫能燃燒工業應用暨高壓輸儲技術聯盟」，聚焦「氫能燃燒工業應用」與「輸儲」兩大氫能關鍵自主技術，邀請包含從氣體業、金屬材料業、爐體業、設備製造業、管閥件產業到氫能使用業者及驗證與學研產業推廣單位等共10家單位，共同簽署聯盟合作備忘錄，進行跨域合作，希冀藉由產業鏈聯盟廠商互動交流與技術開發，建立氫能應用示範場域與產業化。

該合作備忘錄簽署廠家包括：華新麗華(不銹鋼事業群)、東和鋼鐵、聯華林德氣體、良聯工業、首銳銲材、台灣德國萊因技術監護顧問、志豪工業、松朋熱能、中山大學許聖彥副教授團隊及屏東科大蔡建雄教授團等10個產學單位。

經濟部技術處科長何祥瑋與會表示，技術處相當重視產學界對於氫能發展及相關需求，在氫能技術面也會投入經費進行相關研發。其中在「氫能燃燒工業應用暨高壓輸儲技術開發計畫」中，透過金屬中心投入關鍵技術研發，主要投入應用於高壓輸儲工業的抗氫脆銲接材料開發、銲接技術及防氫滲透表面處理技術，以及應用於加熱製程的氫氣與天然氣混燒技術、燃燒器設計開發與工業爐之整合。

經濟部技術處科長何祥瑋出席見證「氫能燃燒工業應用暨高壓輸儲技術聯盟」的成立。圖/金屬中心提供

金屬中心代執行長林志隆表示，面臨未來大量氫能儲輸需求與工業燃燒應用機會，投入關鍵技術與導入產業應用示範驗證，發展國內自主技術將勢在必行。金屬中心藉由「氫能燃燒工業應用暨高壓輸儲技術聯盟」的成立帶領氫能先期技術合作之業者凝聚共識，攜手產業鏈建立我國氫能基盤，推動混氫燃燒整合工業爐暨高壓氣氫儲運技術應用示範線，更期許未來能夠擴大串聯更多有志一同加入技術聯盟之重要業者，藉由定期舉辦聯盟廠商交流活動，共同健全台灣氫能產業鏈的發展及推展產業合作發展機會