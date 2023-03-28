凌羣智慧城市展六大題 發表智能減碳策略方案

攜手新加坡商Evercomm以國際經驗協助台灣企業實現淨零碳排

淨零碳排的壓力讓所有產業界動起來，資服業也在這一波需求下，在原有系統上整合相關應用，協助台灣企業更有效能達到淨零排碳，且還有機會在國際上取得碳權與合規。凌群電腦昨（28）日在智慧城展上發表與新加坡能源新創公司Evercomm(豪穎科技)合作，發表「智能減碳策略方案」，同時也展示凌羣智慧型服務機器人Ayuda，結合微軟Azure OpenAI強大互動功能，現場Ayuda機器人大秀即席寫分手信功能。

凌羣智慧型服務機器人Ayuda，結合微軟Azure OpenAI強大互動功能，現場Ayuda機器人大秀即席寫分手信功能。圖／蔡淑芬

凌羣電腦總經理劉瑞隆指出，從去年即開始與Evercomm合作，凌羣電腦以「ESG最佳系統整合廠商」，整合新加坡能源新創公司Evercomm(豪穎科技)的國際化淨零排碳服務經驗，提供台灣企業順利接軌國際經驗，並宣告2023年為「凌羣減碳啟動元年」，以自身具體經驗分享用戶。

根據凌羣統計，一般企業資訊機房佔總用電量約達30%-60%，為碳排大宗，因此在資訊機房的用電管理上，「提升機房整體設備效能」是有效降低碳排量方案之一，若能將服務利用「容器化」與「微服務」進行設計，在離峰時間利用流程/供裝自動化工具自動減少「容器化」與「微服務」提供服務數量，甚至關掉實體設備，即可達到減少用電目的。同樣地透過監控環境溫溼度，自動調控冷氣及冰水主機，亦可降低用電量及排碳量。

凌羣電腦自2020年起以自身企業進行模擬，透過機房整體監控 (凌羣GreenMaker智慧節能方案及智慧化資訊架構監控管理平台NETCenter)與自動化工具(凌羣OMFLOW人機流程自動化引擎)，逐年降低凌羣人均碳排，並於2022年與Evercomm合作，導入先進「ESG Map碳盤查平台」，於完成「碳盤查」任務後，得到人均碳排降低的驗證。2023年起，凌羣電腦再透過Evercomm的Net Zero Simulation(淨零模擬)工具，著手評估各項節能方案的有效性，確實計算投入成本與成果，透過持續計畫模擬、監控與管理，精準降低並控管組織能源使用與溫室氣體排放，朝向2050淨零碳排目標前進。

智慧節能方案及智慧化資訊架構監控管理平台NETCenter)與自動化工具(凌羣OMFLOW人機流程自動化引擎)，逐年降低凌羣人均碳排，並於2022年與Evercomm合作，導入先進「ESG Map碳盤查平台」，於完成「碳盤查」任務後，得到人均碳排降低的驗證。2023年起，凌羣電腦再透過Evercomm的Net Zero Simulation(淨零模擬)工具，著手評估各項節能方案的有效性，確實計算投入成本與成果，透過持續計畫模擬、監控與管理，精準降低並控管組織能源使用與溫室氣體排放，朝向2050淨零碳排目標前進。

凌羣的「智能減碳策略方案」於智慧城市展【ESG主題】中展出，而自3/28起為期四天展出中，凌羣電腦共展出六大主題，包括：

一、ESG永續發展

展出包括能源管理、溫室氣體盤查、碳中和及低碳設備、環測節能、雲端資料庫與雲服務、無紙化會議及合約管理等產品，如：凌羣GreenMaker智慧節能解決方案、凌羣NETCenter智慧化資訊架構監控管理平台、凌羣人機整合流程管理OMFLOW、新加坡

能源新創公司Evercomm(豪潁科技)碳中和雲平台、凌羣DBMaker資料庫系統、HPE GreenLake、訊舟科技企業環測節能解決方案、晶達光電低碳電子顯示裝置、雲碼kintone雲端服務、日本CIJ無紙化會議系統及日本CIJ Ofigo合約管理系統等。

二、AI應用

今年凌羣智慧型服務機器人Ayuda，結合微軟Azure OpenAI強大互動功能，變得更為聰明。而防疫守門員Ayuda Cute應用於量體溫、戴口罩偵測，打卡等防疫任務；完全台灣製造(MIT)的Ayuda，已成功外銷至日本。此外，「新一代人工智慧影像分析專家平台-VIAMaster」則利用AI演算法等技術進行影像快速比對分析，提供如(可疑)人員徘徊或滯留偵測、車輛停留過久(滯留)偵測等多方面應用，大幅降低人力費力耗時之痛。

三、智慧零售

凌羣展現系統整合實力，投入智慧零售市場，為用戶避免疊床架屋重覆投資的問題。此次展出「智慧貨架」及「凌羣數位零售雲方案」、「SES-imagotag電子標籤系統」與微拓科技MarTech產品。

四、數位轉型

今年「數位轉型」主題中，由5G生態系領銜，英業達與昇達分別展出相關設備，以強化企業廠區5G覆蓋，將IoT資料連結加速「智慧製造」升級，向工業4.0與物聯網技術邁進。此外，新創夥伴與海外夥伴亦參與展出，包括：邁爾凌(AI語音轉文字自動標註關鍵字)、巴西INTERON(系統現代化)、義大利VERYANT(系統同步整合)。

五、智能資安

資訊安全永遠是IT應用中的主角。今年「智能資安」收錄國內唯一以情資驅動為導向的「凌羣全方位資安整合服務(Diamond Guard)」，其主動協助用戶發掘並解決資安問題，提供一次到位的智能資安服務。同場展出新代理「noname API」平台，可即時保護 API於存在弱點和設定錯誤被惡意利用之前偵測出來並提供修改建議，提供更深入的API可視性和安全性。

六、智慧醫療

展出智慧病房及移動式照護電子白板，結合HIS(醫療資訊系統)及NIS(護理資訊系統)核心資料、護理站電子白板、病房電子床頭卡及護理師手機App，將病人的照護需求主動即時通知照護團隊；透過系統的智慧匝道器分流，迅速掌握並處理病人問題，並展出AI感知的去識別化看護系統，大幅減輕臨床醫護人員工作負擔。



展出資訊

◆活動名稱：2023智慧城市展【凌羣主題館】

◆展出地點：台北南港展覽館二館1樓(台北市南港區經貿二路2號 凌羣主題館 P205A

◆展出時間：2023年3月28日(二)-3月30日(四) 10:00~18:00至2023年3月31日(五) 10:00~17:00