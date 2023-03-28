2023智慧城市展 長庚大學智慧醫療區亮點學研技術吸睛

「2023智慧城市展」3 月 28 日在世貿中心舉行，規模較去年成長30%，預計有來自42個國家地區、115個城市，長庚大學攜手T5科研平台合作學校，明志科大、臺灣大學、長庚醫院、聯合參展「智慧醫療」專區，展出13項技術；長庚大學科研平台積極推廣學界技術，讓國際貴賓看見研發能量。

智慧城市參展，國外貴賓參觀熱絡。圖／長庚大學提供

今年長庚大學展出學研技術包含：余仁方老師「低頻降噪超穎材料」、黃安婗老師「應用CAE改善除塵設備效能」、詹曉龍老師「nFOPT®非侵入性光纖式生理監測技術及AI智慧照護系統」、陳仁暉老師「矽光子技術驅動的電子鼻：快速和精確的氣體檢測之傳感器」、張雅如老師「痙孿評估與訓練之遠距復健裝置」與「個人化健康智能教練平台」。

長庚大學參加智慧城市展，在跨領域研究能量實力，以及研發技術運用於產業，備受國外貴賓關切詢問。圖／長庚大學提供

其中余仁方老師技術「低頻降噪超穎材料」，產品定位為吸音界的GORE-TEX，為高吸音之特定低頻頻寬之吸音材料可以針對產生低頻噪音的家電業、以及用以為特定醫療器材業、汽車業、航空器、船舶業等市場；目前階段原型進行不斷的測試與驗證，接近可以生產的階段。

另外，張雅如老師技術「個人化健康智能教練平台」，利用光電容積描記訊號體能與運動適性演算法，導入穿戴裝置手錶、手環上，終端使用者可透過手機App 監控每天生活體能資訊並能接收健康改善方案；可滿足穿戴裝置串聯至醫療保健市場需求，在下一個超過140億美金商機的健康領域進行市場佈局。

長庚大學特別邀請T5科研平台合作學校共襄盛舉，明志科大展出4件技術、臺灣大學展出1件技術；另外，長庚醫院本次展出3件技術，學界、醫院聯手技術展出與合作，結合研究與臨床經驗，共同為智慧醫療技術加值，透過產官學合作共同研發與推廣，展現長庚大學在跨領域研究能量實力，更努力執行研發技術運用於產業，創造更大產業運用價值。