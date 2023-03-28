2023智慧城市展 寀呈展出多元低碳產品打造淨零永續低碳與循環新價值

第10屆2023智慧城市展&首屆淨零城市展3月28日在台北南港展覽館2館率先登場，智慧城市展已成為亞洲最具規模智慧城市及物聯網產業展會。有別以往，寀呈公司(AGT)首度以永續、低碳、再生為企業理念，在「2023智慧城市展」展出多樣化的低碳（負碳）的自有品牌產品，如餐具、保鮮盒、便當盒及隨行杯等獨樹一格。並於活動現場以【循環租借】作為自備容器的示範，希望帶領近千人次的響應體驗活動，共同打造新淨零生活。

首屆「2050淨零城市展(Net Zero City Expo)」盛大開幕，副總統賴清德、產業界代表寀呈公司總經理金士懿（右二）陪同外賓參觀。圖／寀呈公司提供

寀呈公司總經理金士懿博士表示，為向全球展現臺灣朝「2050淨零排放路徑」的政策方向，臺灣今年首屆「2050淨零城市展(Net Zero City Expo)」，以展現政府推動淨零轉型的決心，共同匯集政府部門及民間產業界的力量，加入淨零排放行列，同時透過每年舉辦展會呈現台灣淨零排放及產業綠色轉型之成果。

寀呈公司製造會呼吸的保鮮盒，並以「See」品牌榮獲碳足跡認證。圖／李水蓮

寀呈公司(AGT)亦看好全球淨零商機的來臨，與工研院積極合作推展永續循環材料之研發，100%生物可分解，再享受美味餐點的同時，也可以從源頭增加使用對環境友善的材料的支持，讓消費者準確邁向淨零碳排的目標。

當您打開便當盒，就會「See」便當盒的喜悅。圖／寀呈公司提供

寀呈公司在董事長李佳燕帶領下在創立初期就已實行「循環經濟」，100%使用可循環原料，從產品的開發、製造到提供消費終端使用過程中，以零廢棄物的生產為目標，接軌淨零碳排國際趨勢，並配合企業需求開發低碳或負碳產品在「企業內部循環」積極減碳。

每天使用植物原料、無毒安心製造的隨行杯，讓您喝得安心健康。圖／寀呈公司提供

近年更推廣「企業外部循環」結合歐洲低碳原料製造商Corbion，透過循環經濟模式提升原料使用率，讓經濟成長不再與資源消耗劃上等號，也將經濟發展推往永續的方向發展，寀呈公司擁有射出成型與壓出成型標準生產線，擅長各項天然環保循環材料，積極提高原料使用效能降低對環境的衝擊。

寀呈公司策略長李牧真表示，該公司的產品完美契合了「綠色低碳生活」和「生態環保」等重要理念，更通過多項國內外認證，包含美國BPI、USDA、LFGB、歐盟EN13432、SGS等國際認證。寀呈公司嚴格遵循ESG標準，強化企業的社會責任，堅持「循環經濟從搖籃到搖籃」艱難使命，創造全新循環新價值。

寀呈公司接軌國際並結合理論貼近實務生活， 李牧真積極推動公司加入VCS國際自主宣告碳交易平台，活化國際商務運作機制與國際碳金融戰略等思維，以推動聯合國SDGs為發展目標，可切入循環經濟外更強化循環材料的專業性與多樣性。在該公司經理陳瑜萱的努力下，積極連動異業結盟，並結合歐、美、日、澳等國際客戶，以碳中和為目標推動業務與永續的和諧共榮。

寀呈公司不僅能讓MIT循環環保產業展現淨零碳排的優勢，更積極落實以ESG為目標積極發展國際業務，為臺灣2050淨零排放等多項指標性政策及議題貢獻一份心力，創造永續新生活，不僅需要消費者的參與，更要從產品製造開始做起，善用這些產品的同時，更是在用行動為地球注入更多綠色能量，共同努力，許給下一個世代更沒有負擔的循環未來！