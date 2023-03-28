確保數位轉型成功的第一步 – 設備數據分析

無論是新建工廠或是既有設備改造，設備聯網已成為產線的必要功能，企業多以此提高生產效率及利潤，並將風險降到最低。

然而在此數位轉型浪潮下，進行設備改造時卻遭遇不少挑戰：首先，是既有設備老化無法實現設備聯網，其次是既有人力技術能力不足，再者則是因網路設備老舊衍生的資安漏洞以及無法因應設備聯網等情況。因此在進行設備聯網前，應該先盤點產線設備，才能對症下藥以最低風險來實現數位轉型。

不過，在進行產線設備盤點時，常因沒有精確的設備型號及明確的設備材料清單，無法掌握既有設備生命週期、設備是否停產等資訊，同時，亦無法預估備品量來維持產線正常運轉，大幅影響生產線運作。因此，若能有一份報表，能清楚了解各種品牌設備生命週期狀況、重要關鍵設備的風險狀態，即可放心進行設備改造，無痛實現數位轉型目標。

為了讓客戶可在最低風險狀態下進行設備改造，以維持最佳運轉狀態來實現數位轉型，由美商洛克威爾開發並且已在食品飲料、石化業、造紙業有成功案例的Installed Base Evaluation (IBE)解決方案(所羅門股份有限公司代理)可以為您提供完整精確的分析報表，只要簡單3個步驟就可獲取：

一、現場資料蒐集：由洛克威爾授權人員與工廠負責人員至現場蒐集既有設備及控制元件資料，資訊蒐集人員會專注於業主既有的生產設備及流程，並著重關鍵設備所造成的影響提供分析情報。（註：包含所有品牌的控制設備）。

二、製作報告：針對客戶的資訊進行客製化數據分析，確定工廠設備生命週期風險和總體維護、維修和運營庫存狀態。為確保建議的庫存水平正確性，執行分析人員會審查您安裝的產品、工廠運行時間和產品平均無故障時間 (MTBF) 數據。

三、提供報告：洛克威爾使用諮詢方法來提供分析和建議，並與業主一起制定行動計劃。這些報告詳細說明了已安裝的設備、缺少的設備以及哪些設備即將停產。 洛克威爾所介紹的內容主要在討論幫助 業主提高工廠性能方面最有效的解決方案。

如何透過數據分析、掌握設備運行狀態、確保設備正常運轉及使用安全，是數位轉型成功的關鍵所在，應用既有設備的數據分析，將會是一份協助決策的重要參考。