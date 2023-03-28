東元集團力拼智慧節能永續城市

3/28~3/31以「智慧相隨 城市永續」主題參展

3月28~31日，東元（1504）集團受邀在「淨零成市展」的ESG優良企業主題館，提出不同的解決方案為企業與智慧城市打造更美好的永續環境。東元集團 董事長邱純枝表示，因應電價上漲和國家淨零碳排路徑藍圖，東元可以協助不同產業類別的企業，依需求客製化智慧節能解決方案、智慧能源監控、以及協助企業快速建立完整永續能力的ESG-Ready平台等，提供建築物與生產、工作場域最佳的綠能和減碳方案。本次東元以「智慧相隨，城市永續」為主題參展2023年智慧城市展， 並且展示了永續城市生活必備的綠色運輸主題，包括電動巴士動力系統，以及綠色智慧物流，為智慧城市提供更便捷的生活形態。

行政院陳建仁院長參觀東元智慧相隨 城市永續展位。

面對節能、省電的剛性需求，企業經營者經常不知從哪裡著手？而根據內政部資料顯示，不論是商辦或製造業，建築物的空調用電就佔總用電的40-50%，東元電機在今年展出中特地號召集團關係企業，共同在現場示範了多項智慧節能解決方案，包括運用AI智慧軟硬體的整合，提供主動式管理的「智慧空調節能控制系統」、和高效省能的「冷卻水塔直驅系統解決方案」，都適用於商辦大樓和製造業工廠，並且可以搭配「ESG-Ready平台」，以數據分析、溫室氣體盤查系統等來滿足企業排碳預測，優化減排管理流程，符合ISO 14064的審查需求。東元表示，使用「智慧空調節能控制系統」可以為7層樓(約5,000㎡)的商辦大樓，一年減少碳排13.33公噸CO2e。而東元客製化的服務，更可以同時達到『節電』與『舒適』的雙重目標。目前，這套最新一代研發的節能解決方案，已經在東元自家工廠進行使用，節能效果顯著。

東元在ESG優良企業主題館中也展示了綠建築的實績，以及「智慧能源監控解決方案」，針對一般太陽能供電不穩定的問題，整合了太陽能發電系統和儲能系統，達到太陽能平滑化、削峰填谷、需量管理、緊急備用電源及調頻輔助服務等功能與目標，是未來綠色建築或綠色工廠要達到最佳化供電與節能效益不可或缺的裝置。

東元儲能系統可用來穩定電網、削峰填谷及輔助調頻服務(AFC)等功能，而透過EMS監控平台可將能源可視化，落實降低負載能耗、提升能源使用效率。

電動巴士已成為減少城市廢氣排放的重要解決方案之一，東元電機近年積極發展電動載具動力系統，例如應用於新一代華德動能電動巴士的「高效能馬達」，已提供城市內多條路線的大眾運輸之動力來源。另外，在綠色物流方面，東元集團關企宅配通，也以AI智能派車系統和AI智能路徑規劃，搭配電動物流車，全力實踐綠色物流，一次綠色宅配每百公里可減少碳排放50.2公斤。

東元希望透過參展勾勒出智慧永續城市的藍圖，從供給城市動力的再生能源到綠建築，從大眾運輸工具到工業與商業場域，都能藉由東元客製化解決方案，為智慧城市打造節能永續的生活空間。