陳揆出席屏東科技產業園區擴區動土典禮
屏東高鐵特定區周邊首件開發案，預計促進投資50億元、提高產值100億元
為滿足臺商投資需求及平衡區域發展，經濟部於27日舉辦「屏東科技產業園區擴區動土典禮」。典禮由行政院院長陳建仁主持，包含經濟部次長林全能，屏東縣縣長周春米，立法委員鍾佳濱、莊瑞雄，以及園區公協會與重要廠商代表計約150名，皆踴躍出席致賀，展現地方對園區開發的高度期待。本園區面積為26.86公頃，預計可促進投資新臺幣50億元、提高產值100億元、創造就業機會790個，將有助於促進屏東的經濟發展與就業繁榮。
行政院院長陳建仁致詞時表示，為平衡區域發展，行政院於110～111年間，先後核定屏東科技產業園區擴區、科學園區、運動休閒園區、實驗中學及高鐵站等設置計畫，期望加速引進科技產業，讓屏東由農業大縣轉型為工業重鎮。陳揆表示，本園區是屏東高鐵特定區開發案之第一塊拼圖，期勉園區開發招商順利，未來可吸引更多產業與人才落腳屏東，以加速帶動屏東的繁榮發展。
經濟部次長林全能表示，屏東科技產業園區在疫情期間，每年仍繳出雙位數的營運成長績效，目前園區土地出租率已超過97%，為持續提升發展動能，經濟部特別推動屏東園區的擴區計畫。林次長向屏東鄉親允諾，本基地工程，未來將扮演區域發展「破風手」的角色，將致力做到如期如質完工、用心招商、貼心服務及優化環境等事項，並與屏東科學園區鏈結，以形塑在地科技產業新聚落。
屏東縣縣長周春米於致詞時感謝中央對屏東建設的支持，並細數屏東高鐵特定區各開發案進度，強調未來屏東發展潛力無窮。她同時表示，屏東縣水資源豐沛，擁有最優質的投資環境，現在投資屏東「 正對時 」，歡迎所有廠商踴躍前來投資，讓屏東縣成為具競爭力的希望城市。
加工處處長楊伯耕受訪表示，受地緣政治衝擊，將加速驅動臺商回流趨勢。為提前整備產業用地，加工處特爭取前瞻計畫經費挹注推動屏東科技產業園區擴區計畫。擴區基地不僅公設完善、租金低廉、水電供應無虞，且緊鄰省道台1線，交通十分便捷，未來周邊又將開發高鐵站、實驗中學及科學園區，未來發展潛力無窮。楊處長歡迎所有業者把握良機、踴躍進駐，以搶占獲利商機 。