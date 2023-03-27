陳揆出席屏東科技產業園區擴區動土典禮

屏東高鐵特定區周邊首件開發案，預計促進投資50億元、提高產值100億元

為滿足臺商投資需求及平衡區域發展，經濟部於27日舉辦「屏東科技產業園區擴區動土典禮」。典禮由行政院院長陳建仁主持，包含經濟部次長林全能，屏東縣縣長周春米，立法委員鍾佳濱、莊瑞雄，以及園區公協會與重要廠商代表計約150名，皆踴躍出席致賀，展現地方對園區開發的高度期待。本園區面積為26.86公頃，預計可促進投資新臺幣50億元、提高產值100億元、創造就業機會790個，將有助於促進屏東的經濟發展與就業繁榮。

動土儀式貴賓合影，屏南營造董事長盧冠騏(左一起)、行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文、副執行長陳文亮、經濟部次長林全能、行政院政委兼發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺、行政院院長陳建仁、屏東縣縣長周春米、立委鍾佳濱、立委莊瑞雄、加工處處長楊伯耕、台灣糖業總經理王國禧、中興工程顧問董事長陳伸賢、鴻威國際工程顧問董事長廖俊傑。圖／黃全興

行政院院長陳建仁致詞時表示，為平衡區域發展，行政院於110～111年間，先後核定屏東科技產業園區擴區、科學園區、運動休閒園區、實驗中學及高鐵站等設置計畫，期望加速引進科技產業，讓屏東由農業大縣轉型為工業重鎮。陳揆表示，本園區是屏東高鐵特定區開發案之第一塊拼圖，期勉園區開發招商順利，未來可吸引更多產業與人才落腳屏東，以加速帶動屏東的繁榮發展。

經濟部次長林全能致詞時承諾屏東科技產業園區擴區工程致力做到如期如質完工、用心招商、貼心服務及優化環境等事項。圖／黃全興

經濟部次長林全能表示，屏東科技產業園區在疫情期間，每年仍繳出雙位數的營運成長績效，目前園區土地出租率已超過97%，為持續提升發展動能，經濟部特別推動屏東園區的擴區計畫。林次長向屏東鄉親允諾，本基地工程，未來將扮演區域發展「破風手」的角色，將致力做到如期如質完工、用心招商、貼心服務及優化環境等事項，並與屏東科學園區鏈結，以形塑在地科技產業新聚落。

屏東縣縣長周春米於致詞時感謝中央對屏東建設的支持，並細數屏東高鐵特定區各開發案進度，強調未來屏東發展潛力無窮。她同時表示，屏東縣水資源豐沛，擁有最優質的投資環境，現在投資屏東「 正對時 」，歡迎所有廠商踴躍前來投資，讓屏東縣成為具競爭力的希望城市。

加工處處長楊伯耕受訪表示，受地緣政治衝擊，將加速驅動臺商回流趨勢。為提前整備產業用地，加工處特爭取前瞻計畫經費挹注推動屏東科技產業園區擴區計畫。擴區基地不僅公設完善、租金低廉、水電供應無虞，且緊鄰省道台1線，交通十分便捷，未來周邊又將開發高鐵站、實驗中學及科學園區，未來發展潛力無窮。楊處長歡迎所有業者把握良機、踴躍進駐，以搶占獲利商機 。