台大昆蟲系發表創新智慧農業 蜂王費洛蒙取代蜂巢蜂王

無蜂王蜂箱也可以在溫室內進行瓜果授粉的任務! 國立台灣大學昆蟲系教授楊恩誠研究團隊，完成智慧農業創新，以蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，未來將產業化解決瓜果農長期找不到蜜蜂授粉之困境。

國立台灣大學昆蟲系在國科會計畫支持下，完成以蜂王費洛蒙取代蜂巢蜂王的智慧農業創新研究，3月27日在台大農業陳列館二樓舉辦一場「溫網室授粉有解！無蜂王授粉技術開發與應用」成果發表會。國家科學及技術委員會生命科學處、農業委員會防檢局、苗栗區農業改良場、台灣昆蟲學會、台灣蜜蜂與蜂產品學會、台灣農業科技資源運籌管理學會及企業代表共襄盛舉，共同見證該項跨領域之創新研究，為農業及永續環境開創新契機。

全球暖化造成區域氣候變異加劇，農業作物因氣候變異導致其適栽區域顯著改變，且開花與授粉期亦受影響。同時，蜜蜂之分布與授粉亦受氣候變異衝擊，使得作物無法精準授粉，導致作物產量大幅減少，品質亦受影響，蜜蜂也因蜜源消失數量驟降。

台大生物資源暨農學院昆蟲系教授楊恩誠帶領的研究團隊，利用蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，並將此無蜂王蜂箱應用於溫室內進行授粉的任務，目前已知可利用不同的操作方式，將欲授粉蜂箱內的外勤蜂移除乾淨再將蜂箱移入溫室內，可有效避免大量外勤蜂撞棚死亡的情形。

台大生物資源暨農學院昆蟲系教授楊恩誠指出，透過蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王操作方式，可有效避免大量外勤蜂撞棚死亡的情形。圖／台大生農學院提供

研究發現可直接使用含工蜂的巢脾加上費洛蒙，即可在溫室內穩定蜂群並進行授粉。而在栽種美濃瓜0.1分地的溫室內，測試無蜂王授粉蜂箱的效果，結果可知溫室授粉所需的蜜蜂數量不需太多，即可完成授粉的工作。

在溫室內無蜂王蜂箱也可以進行瓜果授粉的任務。圖／台大生農學院提供

楊恩誠表示，傳統的授粉方式為使用一整箱餞群，蜜蜂數量遠超過授粉所需的數量，因此農戶需要開蜂箱餵食蜜蜂，而容易被蜜蜂攻擊。昆蟲系團隊研究結果發現，使用費洛蒙可讓蜂箱內只存有一片巢脾的蜂，即可以達成蜂群穩定，因此可有效降低溫室內蜜蜂的數量並且完成授粉的任務。且經測試單一個費洛蒙使用於單巢脾蜂箱內，可長達3個月還具有穩定蜂群的功能。

無蜂王授粉模式與傳統蜂箱授粉模式之比較。圖／台大生農學院提供

由於授粉需求蜜蜂的數量不需要到一整箱，所以傳統的蜂箱不適用於無蜂王授粉的模式，因此該研究計畫設計開發只裝2巢脾的紙蜂箱，使用於溫室內進行授粉工作。目前已將包含無蜂王授粉技術的紙蜂箱應用於全台45間溫網室10種作物進行授粉試驗，包含洋香瓜、美濃瓜、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、百香果、蜜棗、櫛瓜、西瓜，初步結果皆獲得很好的授粉成效。