台灣被動元件協會在產業大本營高雄舉辦第一屆第二次會員大會

文/葉圳轍

社團法人台灣被動元件產業協會(TPCIA)週五(24日)攜手金屬工業研究發展中心(金屬中心)及國立成功大學前瞻被動元件共研中心，於高雄蓮潭國際會館召開「第一屆第二次會員大會暨被動元件產業論壇」，由該協會理事長暨金屬中心代執行長林志隆主持，高雄市副市長羅達生親臨會場致意，共吸引近70位會員代表及產業人士與會，場面熱絡。

高雄市副市長羅達生與會致詞表示，被動元件產業是整個電子產業不可或缺的一環，高雄也是被動元件發展的重鎮之一，在地設廠或營運的相關廠商有國巨、興勤、建毅、致茂電子、華新科技、勤凱、華容、雷科及天二科技等大廠，在整個產業鏈有相當的貢獻。現階段高雄產業將以半導體先進製程、5G、AIoT應用服務及數位轉型為主軸，加上推動電動車產業發展。未來可望隨著5G手機的快速發展，以及電動車產業不斷擴大，更有機會推升被動元件產業推向新一層的高度。

TPCIA理事長林志隆指出，在高雄市政府的帶領下，使高雄這座歷史城市帶來革新的翻轉，一來有半導體S廊帶，二來又兼顧科技生活與文藝觀光，而被動元件的製造大本營也在高雄，在S廊帶之中，未來被動元件產業相信將能更全面發展，成為台灣的護國群山之一，並盼望協會持續努力，透過研討會、企業參訪、產學合作等推動工作，帶給大家更多的產業資訊，並扮演政府與業界之間的橋梁，串聯產官學研，促進產業先進技術研發、高階產品製造，讓台灣被動元件產業更具國際競爭力。

TPCIA副理事長李文熙教授表示，近年來中國大陸政府也把被動元件產業列為國家重點產業，中國大陸政府全力補助扶持，建立紅色被動元件產業供應鏈，引進龐大政府與市場資金大量投入被動元件產業，全力追趕日韓台系被動元件廠商，以邊際成本低價策略，全面搶占市場，造成台灣被動元件產業營極大壓力，如果依據此產業發展趨勢，擔心台灣被動元件產業在未來幾年將步上台灣LED、太陽能產業走向邊緣化。

為了因應中國大陸被動元件產業紅潮來勢洶洶，台灣被動元件產業急需整合上下游產業及結合台灣產官學研能量一起成立台灣被動元件產業國家隊，協助台灣被動元件產業不僅在市場進行多元化佈局之外，並提升台灣被動元件技術可以應用於藍海電動車市場，另一方面，更需要推動台灣被動元件產業的上游材料與設備產業全面升級，不僅是要進行本土化以達到自給自足建構完整產業生態鏈之外，也需要引進數位Al新科技，強化被動元件材料演算技術協助被動元件高階材料的研發，利用Al技術對於被動元件設備製造與維修的智能化，以達到全面提升台灣被動元件產業全球競爭力的目標。，

會中，TPCIA理事長林志隆也特地致贈感謝狀給國巨公司，感謝對協會的支持，並提供30萬元贊助獎金及共同辦理被動元件學生論文競賽。該競賽旨在激發與鼓勵我國青年學子投入被動元件領域之研發，為產業界培養優秀之工程人才，增進產業界與學術界之互動，進而促進被動元件產業技術之提昇與創新。

TPCIA理事長林志隆(右)頒贈感謝狀予國巨會員代表李俊德資深技術副總(左)，以感謝對協會的贊助與支持。圖/台灣被動元件產業協會提供

同時，大會當日也舉辦了被動元件產業論壇，邀請了工研院產科所蕭睿中分析師以及金屬中心產業升級服務處林恆育處長，探討被動元件產業的市場現況與未來展望、政府協助產業推動淨零減碳的作法及補助資源、前瞻技術等主題。

林志隆說，該TPCIA「第一屆第二次會員大會暨被動元件產業論壇」，不僅為產業相關企業提供了一個深入探討該行業發展的平台，也為政府和產業機構之間的交流與合作搭建了一座橋樑，希望能夠進一步促進被動元件產業的持續發展和進步。