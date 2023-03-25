神采時尚得標國防部軍備局生產製造中心第302廠 致力為軍方堅強後盾

興采集團(4433)子公司 神采時尚事業股份有限公司，得標國防部軍備局生產製造中心第302廠，擁有5年經營權，於2/13正式交接，於3月25日舉行揭牌儀式。302廠位於高雄市小港區，鄰近國際機場旁。302廠服務軍種包含陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊、憲兵、後備指揮部等14個單位。神采時尚將以過往承接軍方制服案經驗以及母公司興采實業34年來專業面料研發實力，帶給軍方高品質體驗，為國軍服裝的研發與改革進一份心力。

國防部軍備局生產製造中心第302廠揭牌儀式後合影。圖／興采集團提供

神采時尚事業股份有限公司自2018年開始投入軍方紡織成衣的採購案，不僅取得了國防部陸軍數位迷彩兩截式雨衣的標案外，並於2020年與嘉裕西服共同投標海軍與空軍供銷站並順利得標，開啟長期的軍用服飾的經營與生產製造。除此之外，也爭取到陸軍司令部運動夾克與透氣戰鬥衫等2項採購案，並順利完成驗收與交貨。

興采集團 陳國欽董事長帶領同仁視察產線。圖／興采集團提供

神采時尚事業股份有限公司更基於母公司興采集團以34年來戶外環保機能面料研發實力與專業，服務國際知名戶外運動品牌如The North Face, Patagonia, Puma, Hugo Boss, Vaude, Schoffel等，提供高機能、高品質兼具環保永續的衣物材質，並搭配如紡織所、工研院、紡拓會，鞋技中心等政府法人單位的技術力輔導，結合如台塑企業的碳纖維、和成興業的陶瓷複合材料以及其他優秀的供應鏈，透過整合的力量一起為國軍打造更優質的防護裝備。如2020年將專利技術S.Café®環保科技咖啡紗運用於空軍圓領運動上衣，提供異味控制、吸濕排汗、抗紫外線等機能，大幅提升軍方穿著感受，讓軍便服不只是制服，而享有戶外機能品牌同等級的布料體驗。神采的服裝設計技術中心，也可為軍方提供量身訂做服務，創造軍方美好形象與價值，提供舒適與安全的產品，軍民一心，發揮共善正能量。