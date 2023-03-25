落實環境永續 大葉光電取得循環經濟及碳足跡查核加速企業轉型

國內高功率LED工業燈具技術先驅者大葉光電，不僅提供銷售及安裝工程，更以節能、環保、健康及安全為核心價值。擁有多年LED相關研發經驗及技術，參與合作多項專利技術，提供高功率燈具及照明系統整合製造服務，擁有照明產品自有品牌「TYO大葉光電」。

大葉光電所有產品皆取得CNS全系列驗證/BSMI登錄以及SGS光束維持率檢測，品質穩定有保證。近年更因應政府推行2050淨零排放政策目標，及協助國際製造大廠客戶落實環境永續政策，邁向更具社會責任和環境保護意識(ESG)的國際趨勢。

TYO1節能系列(左)、DOB ESG節能系列(右)。圖／大葉光電提供

大葉光電與客戶投入永續循環、低碳製造之無電容LED DoB(Driver-On-Board)天井燈具產品，共同守護地球。此產品除節省傳統變壓器與電容器元件，提升材料再利用性及回收性外，亦解決傳統燈具回收造成的環境污染及回收困難的問題，達到節能減碳及循環經濟效益。獨家專利IC及散熱鰭片技術，不但大幅提升電源轉換效率及燈具散熱效果，更超過國際大廠同等級產品40％節能效益。

燈具模組具單一組件可拆卸性、易於維修並可延長燈具使用年限，大幅減少以往LED燈具因單一零件損壞後直接報廢的困擾，不僅降低資源浪費且更邁向環保的一大步。大葉光電執行長表示：「我們重視減碳議題，把對大自然有貢獻的MIT 產品推廣出去是使命，並相信誠信生根，服務才有機會深耕！」

大葉光電取得天井燈散熱鱗片結構(左)及雙電壓無變壓器LED燈(右)的專利證書。圖／大葉光電提供

大葉光電新開發LED防爆燈已通過專利認證，未來將持續研發更節能及低碳LED燈具，並進一步整合太陽能與照明系統，持續提供創新綠色工業照明商品及服務，協助企業低碳淨零轉型，在淨零路徑中成為企業最佳後盾。產品可廣泛運用至住宅、學校、工業、商業大型室內外運動場、辦公室等領域。將傳統開關智慧化，搭載雙切開關配置，可同步使用傳統開關控制或運用智能手持裝置App無線操控家用設備，隨時調控燈具的開關、明亮度亦可搭配個人化照明情境模式，提供給客戶最優質的生活好適光。