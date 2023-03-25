響應關燈減碳 臺灣企銀目標2040達成淨零永續

臺灣企銀響應由世界自然基金會(WWF)舉辦的「Earth Hour 關燈一小時」活動，並擴大延長關燈時間，於3月25日(週六)至3月26日(週日)關閉總行及全台125家分行的廣告招牌燈及外牆裝飾等非必要用燈，攜手與全世界192個國家與區域、超過18,000多個世界地標共同為地球關燈，使萬家燈火的夜晚回歸靜謐，藉此行動號召更多民眾響應，由隨手關燈加入減碳愛地球的行列。

該行積極實踐對環境友善的承諾，呼應政府2050年淨零排放目標，擬定提早於2040年達成淨零，透過制定短、中、長期減碳策略與作法，持續汰換老舊耗能設備，從源頭選購具節能、環保標章及符合綠建材產品，2022年綠色採購金額較2021年增加17.36%，並將導入內部碳價格機制，強化供應商管理，與上下游供應商及客戶共同朝淨零目標努力。

臺灣企銀長期協助中小企業取得綠色轉型所需資金，積極辦理「綠能永續專案貸款」及「機器設備升級貸款」等專案貸款，實質促進企業實踐環境永續發展。該行亦與工研院合作舉辦「碳盤查實務教育訓練」，主動培育自身綠色金融與產業永續人才，提供中小企業跨領域顧問團隊服務，攜手客戶增進綠色知識與投資轉型意識，提供淨零轉型諮詢診斷及財務規劃服務。 臺灣企銀也透過發行使用PETG 環保材質製作的「永續生活卡」，提供綠食餐廳、生機通路及大眾運輸等最高10%回饋；另推廣信用卡簽單無紙化，新戶申辦電子帳單並綁定6大行動支付，一般消費最高享3.5%回饋。同時為迎接即將到來的422世界地球日，4月22至30日一連9天，持該行永續生活卡於卡片專屬綠色通路消費，除原現金回饋外，登錄再享4.22%加碼回饋，每戶最高享100元回饋金，邀請卡友一同減碳生活。