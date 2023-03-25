工業局打造紡織業減碳方案 邁向低碳排產業

因應國際紡織非營利組織紡織交易所（Textile Exchange, TE）2030年全球紡織供應鏈需減碳倡議，國際知名運動暨戶外休閒服飾品牌愛迪達（Adidas）、耐吉（Nike）要求供應鏈減碳須達30 %，加強減碳為紡織業須面對之重要課題。為加速紡織產業低碳轉型，經濟部工業局推動紡織業淨零減碳相關工作，協助業界建立減碳認知，評估分析工廠碳排放量；另透過減碳技術觀摩，提升紡織業者減碳意識。

去（111）年透過台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區棉布印染整理工業同業公會、台灣區絲綢印染整理工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣針織工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會等6大公會推薦紡織相關產業廠商，並與財團法人紡織產業綜合研究所共同訪視、進行初步製程碳排放量評估，完成廠商訪視諮詢123家次；同時，完成盤查紡織產業上中下游（如紡絲、加工絲、紡紗、織造、染整至不織布）各製程工段碳排放量盤查，涵蓋上游產業 7家、中游產業14家、下游產業 15家。

為加速國內企業低碳轉型，參考國內外紡織大型企業如台灣化學纖維、新光合纖、遠東新世紀、Kuraray、INDORAMA VENTURES等之減碳作法，歸納出「原料替代」、「製程優化」、「設備優化」、「能源優化」及「設計優化」5大紡織產業減碳技術，完成國內紡織產業減碳路徑分析，提供給產業界參考。另為擴大推廣減碳技術成效，工業局於去（111）年11月15日協助大統新創公司辦理節能減碳成果觀摩會，分享減碳策略及低碳製程推動步驟，實地觀摩包含低浴比染色機應用、天然氣鍋爐、太陽能板設置，共計23家廠商49位業者與會，反應熱烈。

今（112）年將持續透過紡織產業低碳轉型計畫，運用補助與輔導資源並行，推動紡織產業「先低碳、後淨零」。以大帶小策略串聯紡織低碳聯盟，透過訪視諮詢與個案評估，打造專屬減碳方案。技術法人將偕同公會以家數倍增方式擴大參與，促使紡織業邁向低碳排產業。