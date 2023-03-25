逢甲大學主辦疫後首場大型APEC能源工作小組實體研討會 用綠實力向國際發聲

逢甲大學綠色產品研究中心於3月22至24日在台中金典酒店主辦「區域原住民再生能源應用與促進永續包容社會認知培力研討會」，這是疫後首場大型國際APEC能源工作小組實體研討會，計有來自APEC 12個經濟體，包括智利、中國香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、泰國、美國、越南、中華台北以及兩個非經濟體厄瓜多和義大利約100名專家學者參加，台灣以綠實力向國際發聲。

APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation）現有21個成員經濟體，GDP超過全球一半以上，是非常重要的國際組織，臺灣是會員國之一，意義重大。逢甲大學綠色產品研究中心針對APEC重要資助項目「增強原住民對可再生能源的社會意識並提高APEC地區綠色能源應用的包容性可持續性」，特別向APEC提案，主動爭取在台中舉辦實體研討會。APEC能源工作小組專家小組的目標是增強本土社會對可再生能源的認識，並提高 APEC地區綠色能源應用的包容性可持續性，綠色產品研究中心朱正永主任教授在會中協助分享台中市外埔綠能生態園區以生廚餘發電廠的運作模式與成果，大學社會責任中心薛珍華老師也分享逢甲大學發展聯合國永續發展目標課程經驗。

逢甲大學綠色產品研究中心朱正永主任於會中協助分享台中市外埔綠能生態園區以生廚餘發電廠的運作模式與成果。圖／逢甲大學提供

為期3天的活動讓各國專家學者充分的交流和分享，集思廣益為全球的永續發展做出貢獻。來自智利能源部的官員Mr. Francisco Merino分享當地原民區域中的農業廢棄物管理及生物能源的作法；義大利科學委員會空污研究學院學者Dr. Francesco Petracchini則說明在當地如何進行各種方式宣導以增加住民的參與度，及提升環境政策的接受度。朱教授指出，面對全球性的環境問題，臺灣作為地球村的一員，透過積極參與國際組織的綠色技術和社會意識活動的相關交流研討，讓世界知道臺灣對於全球環境議題的努力和貢獻，以綠色外交突破我國困境。