企業碳健檢深入中科產業聚落 協助業者低碳轉型

經濟部國際貿易局和外貿協會共同辦理的「減碳行動力，企業碳健檢」，3月23日在臺灣機械產業心臟的台中中部科學園區舉行，參與企業超過120家。現場安排8家專業顧問，就政府輔導資源、溫室氣體、碳足跡盤查、能源監視系統建置與數據分析輔導、碳抵換專案輔導等，企業關注的淨零碳排議題提供免費諮詢，協助業者低碳轉型。

貿協自2021年起在貿易局的支持下，辦理企業碳健檢活動，在台北、桃園、台中、台南巡迴服務超過600家企業，面對今年10月即將試行的歐盟碳邊境調整機制（CBAM），以及國際品牌商把供應商的減碳績效列入採購重要指標，企業拚出口，減碳勢在必行。此次活動前進產業聚落，選在精密機械聚落密度最高的中部，邀請英國標準協會BSI解析CBAM及業者因應之道，還有兩家中部機械業者，分別是生產高階多軸工具機的「達佛羅」，與汽機車沖壓零件1階供應商「至興精機」。希望透過企業成功案例帶動相關產業著手減碳，未來開創更多商機。

專家提供說明國際減碳趨勢，以及企業減碳經驗與落實方法。圖／貿協提供

「英國標準協會BSI」表示，未來減碳目標將由供應鏈從上到下的要求，呼籲業者不論內外銷都應加強關注減碳規範及國際趨勢，並先釐清公司面臨的外界要求為何，再精準投入減碳資源。

「達佛羅」分享工具機在製造業中扮演的減碳角色，將工具機作為生產減碳的利器，導入智慧節能系統，能幫公司顯著達到減碳效果。

「至興精機」以OEM業者的角度，分享各供應商大會中品牌商的要求，及公司多年來如何逐步落實減碳作法的寶貴經驗。

去（2022）年底，國發會訂定2030年減少碳排24%的目標，經濟部國際貿易局蕭俊參事致詞時提到，貿易局為協助業者減碳出口，提供多元管道。包含建構「綠色貿易資訊網」線上減碳平台，提供「企業減碳出口能力評估系統」、「全球碳規範指引」、「全球品牌商機資料庫」、驗證/輔導諮詢專區、綠貿商情等。另外還有「減碳工作坊」、「企業碳健檢」、為企業個別服務的「出口碳顧問診斷服務團」、「國際驗證申請之諮詢與輔導」等豐富資源，協助中小企業建構碳管理及減碳能力，共同邁向淨零排放目標。

活動高潮是一對一免費「碳健檢」諮詢，邀請8家知名顧問公司、認證機構、政府及法人於現場設置攤位，提供業者免費諮詢服務。項目包含組織溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查、永續報告書、出口減碳輔導、國際減碳標準導入、能源管理系統建置輔導、企業減碳工具平台等。現場交流熱絡，透過本次平台讓企業認識可用的減碳資源及管道，也加深公私減碳部門與中小企業的連結。出席顧問有英國標準協會BSI、易境永續、大云永續科技、精誠資訊；政府單位及法人包含經濟部工業局、產業服務基金會、工研院、塑膠中心、精機中心。諮詢專家表示相對2年前CBAM剛發布時，廠商對於減碳議題還相當陌生，現在許多的中小企業已經開始認識到減碳的重要性，雖然大部分的業者尚未投入減碳工作，或是對於作法及內容還不甚了解，但透過企業碳健檢，能有效地蒐集相關資源，帶回公司研議如何開始減碳。

經濟部國際貿易局和貿協將持續在碳議題上服務廣大企業，歡迎業者多加利用綠色貿易資訊網（www.greentrade.org.tw），網站中設有「淨零碳排專區」，內容豐富，還有碳知識+提供免費留言諮詢，將有顧問為您解答。