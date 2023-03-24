永續智庫年度企業永續進程報告： 高達77%企業未做碳足跡盤查

全球碳智能正夯！ 29%臺灣企業回應淨零目標

國內永續領導品牌CSRone永續智庫和國立政治大學商學院信義書院於3月24日發表最新調查顯示，2022年臺灣出版永續報告數首度突破800本。其中特別值得關注的是，臺灣營收百大企業仍有2家未出版永續報告。

此分析報告動員近50位研究人員、歷經6個月、分析946項指標完成，並於CSRone永續智庫年度盛會「第九屆台灣永續報告分析發表會」正式發布。分析發表會係由CSRone永續智庫、資誠永續發展服務公司、國立政治大學商學院信義書院、台灣永續能源研究基金會（TAISE）所共同主辦。

策略合作夥伴包括：南山人壽；協力合作夥伴包含：BSI英國標準協會台灣分公司、國泰人壽、台灣愛普生、玉山金控、台灣水泥、WritePath雲翻譯、元大投信等單位。另有國際夥伴全球CEO聯盟CECP、國際氣候倡議組織Climate Group以及全球永續性報告協會框架GRI跨國支持。

開幕典禮中，CSRone永續智庫創辦人暨總經理嚴德芬表示，近年來氣候變遷所帶來災難愈發體現在生活中的方方面面：地緣政治打亂供應鏈布局、能源市場供需失衡，以及不斷攀高的通膨利率正衝擊各階層的經濟等。不過，「企業在改變中建立韌性，在變動中還是要持續前行」，危機雖常常不邀而至，卻也是個考驗企業組織韌性、轉危為安，並絕處逢生的最好機會。

關鍵發現一：臺灣44.6%受新規範企業未出版永續報告

為營造臺灣健全永續發展(ESG)生態體系，金管會自2020年正式宣告啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，並擴大編制永續報告書範疇，各產業與組織皆感受到這股勢不可擋的「資訊揭露浪潮」。研究團隊本次蒐錄包含臺灣企業、大專院校、非營利組織等出版之810本永續報告書，並特別針對企業所公開之777本報告書深入剖析。

本次調查發現，共有90.3%由上市櫃企業所出版（上市64.6%、上櫃25.7%），研究團隊於蒐錄期間鎖定臺灣營收百大企業進行剖析發現，名單中仍有2家企業尚未出版永續報告。另一方面，根據統計，截至2022年2月底止，適用新規範的資本額20億到50億的上市櫃企業共有278家，卻仍有124家尚未出版永續報告，占該資本額區間企業的44.6%。

特別值得關注的是，2021年10月，全球永續報告協會GRI發布了GRI通用準則2021（GRI Universal Standards 2021），並於今年1月1日正式生效。在今年度研究團隊的分析中發現，僅有1.6%企業（13家）率先適應國際框架新規範而發布永續報告書，其中達87.6%完成第三方查驗證。

關鍵發現二：出版永續報告之企業EPS與ROE表現連8年優於大盤

CSRone 永續智庫第8年調查企業財務數據，以市場常見的關鍵投資決策「每股盈餘（Earnings Per Share, EPS）」及「權益報酬率（Return On Equity, ROE）」等財務指標，分析臺灣企業出版永續報告書與財務績效的關係。

透過近3 年圖表數據可發現，出版永續報告的臺灣企業在EPS 表現上更加優異，與全體企業的差距逐漸拉大；此族群ROE之績效則長年穩定高於大盤。而未出版永續報告之上市櫃企業，其ROE與EPS之表現連續8 年表現皆低於大盤。

關鍵發現三：65.8%常態性設置企業永續委員會，卻達9成未連結薪酬與績效

近年國際著名永續評比指標，為鼓勵企業內化永續發展目標，以加速開展相關行動，紛紛將企業高層薪酬與ESG績效連結情形納入評分項目中。鼓勵高階主管們在創造財務績效的同時，也融合ESG價值以領導團隊。永續風險鑑別與管理，可有效建構更具韌性的董事會治理結構，並隨著2022年度公司治理評鑑公告將「董事及經理人績效評估與酬金連結」納入觀測指標之一，此項治理趨勢也逐步在我國中展現趨勢。

本次研究調查發現，臺灣2022年出版永續報告書的777家企業中，已有高達約65.8%（共511家）企業常態性設置永續委員會，透過「由上而下（Top down）」的方式促進永續行動，約9.8%（共76家）企業揭露將永續績效與薪酬連結。CSRone永續智庫認為，縱使經營管理者對於永續轉型議題與趨勢愈發看重，仍須審慎評估組織內部變革的方法、如永續長（CSO）等專職人員設置的必要性，避免企業在盲目追逐趨勢浪潮之際，迷失航向並墊高經營成本。

關鍵發現四：仍達77.9%未進行碳足跡盤查

氣候危機近年不斷升溫，洪水、乾旱、森林大火、暴雪等氣候事件所造成的衝擊也愈發巨大。更駭人的是，全球平均溫度正以前所未有的速度不斷攀升，人類面臨不可逆的臨界點風險也越來越大。面對全球各地殷切期盼採取氣候行動，許多國家和企業單位紛紛設定「淨零排放」（net-zero）或「碳中和」（carbon neutral）承諾。我國政府亦在2022年3月宣誓達到2050淨零目標，並提出「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」，透過提高能源效率和推廣再生能源使用等多項策略，以落實淨零目標。

2022年研究團隊首度針對臺灣企業出版之「碳」相關指標揭露，今年度分析研究人員進一步依據777本永續報告書統整觀察。分析發現企業提及「碳中和（23.6%）」、「碳權（12.6%）」、「內部碳定價（8.9%）」三者的比例，都呈現較前一年度提高的趨勢，其中尤以「碳中和」提及比例最高。然而，綜觀各企業所揭露的資訊，多數已揭露碳相關執行成果的企業僅占1.2%至2.4%之間，更有高達77.9%尚未進行碳足跡盤查。

研究團隊更指出，分析範疇中多達229本報告書（29.5%）已回應政府機關制定之淨零路徑，或宣誓自身淨零目標，並於報告書中說明其措施。在229本報告書中，僅有33.6%採用科學基礎減碳目標（SBTi）擬定減碳路徑與目標，顯示多數企業對於淨零排放與減碳的行動仍欠缺具體規劃。

關鍵發現五：97.3%企業訂定供應商管理政策，僅63.4%評估供應鏈風險

隨著國際減碳趨勢、勞資關係、人權保障等各式議題的興起，企業逐漸擴大並提高供應商之永續政策要求，以確保在生產過程中，供應商針對減碳、人權管理等各面向目標之落實。根據數據統計，777家臺灣企業中已有97.3%（756家）訂定並揭露供應商管理政策，卻僅有63.4%（493家）針對供應商風險進行管理與評估。因此，供應夥伴永續管理的重要性逐年提升，企業須更加重視管理供應商之潛在風險。