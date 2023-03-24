「長庚手術技能訓練暨研發中心」啟用

長庚醫院斥資打造國際級「手術技能訓練暨研發中心」，日前(14)正式啟用。王瑞慧董事長出席典禮，決策委員會主委程文俊等也到場支持。該中心旨在提供完備的訓練場域及國際級的訓練師資，幫助外科醫生持續精進手術技術，進而提升醫療品質，造福更多病患。許多貴賓也參加了啟用典禮，包括健保署石崇良署長、桃園市衛生局劉宜廉局長及多家儀器設備公司。

外科醫師手術技術的嫻熟和當下的精準判斷，承載著所有病患和家屬的重大期許，除了靠外科醫生經年累月所厚植的經驗與能力外，持續精進更是極重要的環節。為提供外科醫師完備的訓練場域及提供國際級的訓練師資，長庚醫院自兩年前開始規劃籌備「手術技能訓練暨研發中心」，此中心終於在日前(14)正式啟用，長庚醫院期盼藉此能造福更多的病患。

長庚手術技能訓練暨研發中心今日揭牌啟用。（左起）長庚醫療體系陳昱瑞名譽主委、魏福全院士、林口長庚陳建宗院長、基隆長庚詹益聖副院長、長庚醫療體系程文俊主委、王瑞慧董事長、健保署石崇良署長、外科醫學會候明鋒理事長、桃園市衛生局劉宜廉局長、北區健保署林寶鳳組長(長庚醫院提供)。圖／長庚醫院提供

長庚醫院自創院來即不斷提升醫療服務品質，更重視外科訓練的重要性，在王瑞慧董事長全力支持下，決定斥資建置一座國際級的「手術技能訓練暨研發中心」。啟用典禮於今天上午舉行，王瑞慧董事長更親自出席典禮，長庚決策委員會程文俊主委、陳昱瑞名譽主委、魏福全院士暨林口長庚、台北長庚、基隆長庚院長、長庚行政中心主管等均出席盛會，醫院並邀請到健保署石崇良署長、桃園市衛生局劉宜廉局長暨多家儀器設備公司等貴賓參加。

長庚醫院這座「手術技能訓練暨研發中心」，位在林口長庚醫院研究大樓，空間約有500坪，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區(含課程講解暨休憩區)等。手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模之手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師進行手術訓練，並傳承長庚醫院創院四十多年經驗，結合長庚體系各院區手術專精領域的優秀師資，提供外科醫師精進手術技能，精進外科醫師訓練模式。

長庚手術技能訓練暨研發中心主任詹益聖（左），指導醫師操作手術儀器。圖／長庚醫院提供

啟用後首場次將於2023年3月25日、26日(週六-週日)由魏福全院士領軍整形外科醫療團隊進行手術示範課程，開放國內外醫師報名參與，截至目前報名相當踴躍，學員來自馬來西亞、日本、韓國、香港、新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯、瑞典、義大利、哥倫比亞、埃及…等22個國家；當天於1樓國際會議廳並同步開放視訊課程讓國內醫師及醫學生參與。

長庚醫院的魏福全院士、陳昱瑞名譽主委等近60位醫師，均入選「美國史丹佛大學公告之全球前2%頂尖科學家榜單」，並有多個專長領域與國際同步，如：達文西機械手臂訓練中心為台灣唯一暨亞洲第3個國家設置之訓練中心、全球第5所通過國際頭頸部腫瘤學會聯合會認證國際訓練中心(IFHNS)、「亞洲微創胸腔手術卓越中心」、亞太區第1所「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」等。

外科醫師今後將可在長庚手術技能訓練暨研發中心持續精進專業。圖為基隆長庚一般外科陳義展醫師操作內視鏡手術模擬器。圖／長庚醫院提供

長庚醫院表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師一個極佳的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。

此外，「長庚手術技能訓練暨研發中心」同時建置視訊設備，可與研究大樓1樓的國際會議廳(容納人數近500人)同步，因此未來將可提供多場域同步學習的優勢，例如與國際先進技術、尖端設備廠商合作，發展創新的訓練模式。